Wynajem mieszkania to łatwe pieniądze? Nic bardziej mylnego, bo są problemy z lokatorami. Jak może tu pomóc najem instytucjonalny?

- Nie jest sztuką zrobić zdjęcia kuchni, łazienki i pokoju telefonem, a następnie wrzucić do Internetu i liczyć na to, że mieszkanie zarówno w ujęciu krótko jak i długoterminowym będzie na siebie pracować. Klienci oczekują, że oferta będzie jasna i czytelna, a wynajmujący chciałby być spokojny o stan swojej nieruchomości i nie martwić się o bieżące zarządzanie obiektem. Najem instytucjonalny w polskim prawie jest relatywnie nowym pojęciem, a w obecnej sytuacji z roku na rok dynamicznie zyskuje na popularności. Polska w tym zakresie staje się europejskim czempionem, choć oczywiście ten wzrost mógłby być jeszcze bardziej dynamiczny – mówi Daniel Makowski, ekspert rynku nieruchomości.

Nie chcesz żeby mieszkanie stało puste, ale boisz się problemów z lokatorami?

Najem instytucjonalny to działalność polegająca na tym, że przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokali. Przedsiębiorca może być właścicielem obiektów, które wynajmuje lub być upoważnionym do zarządzania wynajmem w imieniu klienta.



Dlaczego taka forma zarządzania cieszy się wielkim zainteresowaniem? Daniel Makowski, ekspert rynku nieruchomości i specjalista w zakresie PRS przyznaje, że sytuacja ta jest efektem boomu na kupowanie mieszkań pod cele inwestycyjne. Ekspert dodaje, że wiele osób myślało, że wynajem to bułka z masłem.



- W ciągu ostatnich pięciu lat spotkałem się z wieloma opiniami, że nieruchomości to najlepsza lokata kapitału. Kupujesz mieszkanie, wynajmujesz, a pieniądze same sobie lecą. Nic bardziej mylnego. Wynajem mieszkania to duża odpowiedzialność i tak naprawdę ciężka praca. Mowa zarówno o najmie krótko terminowym, jak i obsłudze klientów wynajmujących mieszkania na miesiące lub lata – mówi Daniel Makowski.



- Poważnym problemem stali się także dzicy lokatorzy, którzy w wielu przypadkach byli powodem dlaczego właściciele mieszkań nie zdecydowali się na najem. W tym momencie delegowanie wynajmu swojego mieszkania na firmę zewnętrzną staje się rozwiązaniem na lęk przed problemami. Taka sytuacja ma miejsce coraz częściej – przyznaje Makowski.

Najem instytucjonalny rośnie, ale nie tak jak mógłby

Lęk przed dzikimi lokatorami to jedna sprawa, a druga to… brak czasu. Właściciele mieszkań na wynajem traktują to zadanie zwykle jako dodatkowy obowiązek, a na takim nie poświęca się wystarczającej uwagi. W efekcie mieszkania bywają często niszczone, rachunki nie płacone, a nieruchomość wraca do właściciela w niesatysfakcjonującym stanie.



- Od kilku lat zauważamy dynamiczną profesjonalizację najmu mieszkań. Chodzi o pewien standard usług i odpowiedzi na potrzeby rynku. Zaryzykowałbym tezę, że najem instytucjonalny rozwija się w Polsce obecnie z dynamiką, jakiej nie ma w innych krajach europejskich. Wynika to ze specyfiki naszego rynku, ale także z dużej dynamiki zakupu mieszkań na wynajem i teraz próby bezpiecznego wprowadzania ich na rynek – przyznaje Daniel Makowski, ekspert rynku nieruchomości.



- Umowa najmu instytucjonalnego jest dla właściciela mieszkania gwarancją, że jego lokal jest bezpieczny, a jednocześnie nie będzie stał nie używany. Musimy pamiętać, że to nie jest gwarancja tylko dla właściciela mieszkania, ale także dla jego użytkowników. Wynajmowanie mieszkań krótko lub długoterminowo jest zobowiązaniem, które dla niektórych właścicieli okazało się zbyt obciążające. Tutaj obowiązki również przejmuje zarządca – dodaje Daniel Makowski.

Najem instytucjonalny najdynamiczniej – co oczywiste – rozwija się w dużych miastach. W Polsce zdecydowanym liderem jest Warszawa, następnie Kraków oraz Trójmiasto.