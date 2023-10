Wybory 2023. Ile mandatów trzeba uzyskać, by rządzić? Jaka może być koalicja?

Wybory 2023. PiS-owi trudno będzie stworzyć rząd, chyba że ostatecznie uzyska ok. 215-220 mandatów. Jednocześnie utrzymanie swojego stanu posiadania, jeśli chodzi o liczbę wyborców po 8. latach rządzenia, to bardzo dobry wynik - mówił w poniedziałek w Studiu PAP prof. Bartłomiej Biskup, politolog UW.

Wybory 2023. Prof. Bartłomiej Biskup, politolog z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, w poniedziałek, w Studiu PAP, pytany o możliwości koalicyjne PiS odpowiedział, że wszystko zależy od ostatecznego wyniku i liczby uzyskanych mandatów.

Wybory 2023. Jaka będzie koalicja?

"Teoretycznie, ta koalicja mogłaby być utworzona i z Konfederacją, i z Trzecią Drogą, i z Lewicą, bo z Platformą Obywatelską nie. Mówię tylko teoretycznie. Natomiast czy tamte ugrupowania będą chciały? Raczej nie. Przynajmniej tak deklarowały wczoraj na wieczorach wyborczych, że będą chciały stworzyć koalicję właśnie z Koalicją Obywatelską" - powiedział.

Trzeba uzyskać ok. 215-220 mandatów do Sejmu

Politolog zaznaczył, że PiS-owi "trudno będzie stworzyć rząd", chyba że ostatecznie udałoby się mu uzyskać ok. 215-220 mandatów do Sejmu. "To wtedy oczywiście ten wynik byłby trochę inny, a możliwości trochę większe" - dodał.

Jednocześnie prof. Biskup ocenił wynik PiS jako sukces, gdyż ugrupowanie "utrzymało swój stan posiadania" jeśli chodzi o liczby wyborców. Dodał, że - w jego ocenie - po ośmiu latach rządzenia to jest "bardzo dobry wynik". "Utrzymanie takiego dużego wyniku jest zwycięstwem" - zaznaczył.

Wyniki wyborów 2023

Sondaż Ipsos late poll wskazuje PiS jako zwycięzcę wyborów do Sejmu z wynikiem 36,6 proc. Inne komitety otrzymały: KO - 31 proc.; Trzecia Droga - 13,5 proc.; Lewica - 8,6 proc.; Konfederacja - 6,4 proc.; Bezpartyjni Samorządowcy - 2,4 proc.

Państwowa Komisja Wyborcza nie podała jeszcze ostatecznych wyników wyborów.

Autorzy: Adrian Kowarzyk