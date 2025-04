Sejm ograniczył nowelizację o jawności płac w firmach [Kodeks pracy]

Od samego początku chodziło o ujawnianie pensji średnich, a nie wypłaty konkretnego kolegi albo koleżanki z imienia i nazwiska. Nigdy nie było nowelizacji, że Piotr Kowalski może zapytać szefa o dochody swojego kolegi Janusza Nowaka. Co tzn. pensje średnie. Jeżeli w firmie pracuje 40 kierowców, to jawna miała być średnia pensja tych kierowców, a nie dochody konkretnego kierowcy. Piotr Kowalski miał mieć prawo pytać o średnią pensję 40 swoich kolegów, ale nie konkretnego.

Nawet tak ograniczonej nowelizacji przepisów Kodeksu pracy nie będzie.

Jak miały wyglądać przepisy ujawnianiu zarobkach w pracy

Jeszcze raz podkreślam, że niedoszła do skutku nowelizacja dawała dostęp każdemu pracownikowi firmy czy urzędu do średnich stawek wynagrodzenia na danym stanowisku.

W kodeksie pracy „miał się pojawić nowy art. 101 z takimi zasadami:

Zasada 1. Pracownicy mają prawo wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczącej ich indywidualnego poziomu wynagrodzenia oraz średnich poziomów wynagrodzenia, w podziale na płeć w odniesieniu do kategorii pracowników wykonujących taką samą pracę jak oni lub pracę o takiej samej wartości.

Zasada 2. Pracownicy mogą zwracać się do pracodawcy z wnioskiem, o którym mowa w zasadzie nr 1 za pośrednictwem swoich przedstawicieli.

Zasada 3. Pracodawca udziela w postaci papierowej lub elektronicznej odpowiedzi na wniosek, o którym mowa w zasadzie nr 1, bez zbędnej zwłoki nie później niż 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Zasada 4. Jeżeli odpowiedź na wniosek, o którym mowa w zasadzie nr 1, zawiera informacje niedokładne lub niekompletne, pracownicy - osobiście lub za pośrednictwem swoich przedstawicieli - mają prawo wystąpić o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące przekazanych informacji.

Przepis nie zostanie wprowadzony do kodeksu pracy

Nie będzie jawności płac w firmie. Będzie jawność w rekrutacji

Za to będzie inna nowelizacja – będą jawne pensje w procesach rekrutacyjnych (na przykład ogłoszenia o pracę). Ale to nie jest to na czym zależało pracownikom. Dla nich istotne były przepisy o ujawnianiu pensji w firmie, co dawało szansę na ich ujednolicenie na identycznych stanowiskach pracy. Bez takiego ujednolicenia pracownik mógł iść do sądu z roszczeniami na podstawie przepisów o dyskryminacji. I w ten sposób uzyskać podwyżkę. Takich nowych przepisów w kodeksie pracy nie będzie.

Ostatecznie nowelizacja jest w poniższym kształcie:

„Art. 183ca. § 1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie na danym stanowisku otrzymuje od pracodawcy informację o:

1) wynagrodzeniu, o którym mowa w art. 183c § 2, jego początkowej wysokości lub jego przedziale – opartym na obiektywnych, neutralnych kryteriach, w szczególności pod względem płci, oraz

2) odpowiednich postanowieniach układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania – w przypadku gdy pracodawca jest objęty układem zbiorowym pracy lub obowiązuje u niego regulamin wynagradzania.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1, pracodawca przekazuje w postaci papierowej lub elektronicznej osobie ubiegającej się o zatrudnienie, z odpowiednim wyprzedzeniem, zapewniając świadome i przejrzyste negocjacje:

1) w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko lub

2) przed rozmową kwalifikacyjną, lub

3) w innym przypadku przed nawiązaniem stosunku pracy.

§ 3. Pracodawca zapewnia, aby ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko oraz nazwy stanowisk były neutralne pod względem płci, a proces rekrutacyjny przebiegał w sposób niedyskryminujący.”;

2) w art. 221 w § 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia, z wyłączeniem informacji o wynagrodzeniu w obecnym stosunku pracy oraz w poprzednich stosunkach pracy.”.

