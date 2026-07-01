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Odsetki z tytułu nieprzekazania składek do otwartego funduszu emerytalnego
Obowiązuje:
od 2026-07-01
Odsetki z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego w 2026 r.
|Okres obowiązywania
|Wysokość odsetek
|Podstawa prawna
|Od 1 lipca 2026 r. do 30 września 2026 r.
|3,76 %
|M.P. z 2026 r., poz.564
Archiwum
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Lp.Okres odOkres do
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Lp.Okres odOkres do
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Lp.Okres odOkres do
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1.2026-07-01
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