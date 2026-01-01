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Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Do wpłat na PFRON zobowiązani są pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.
Z wpłat zwolnieni są pracodawcy prowadzący zakłady pracy będące w likwidacji albo co do których ogłoszono upadłość.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych (6%) może zostać obniżony w razie zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy.
Do liczby pracowników nie wlicza się osób niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych oraz osób niebędących osobami niepełnosprawnymi zatrudnionych:
1) na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;
2) przebywających na urlopach wychowawczych;
3) nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej;
4) będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy;
5) nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego;
6) przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy.
WYSOKOŚĆ WPŁATY
Przekazywana kwota stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.
Obliczeń dokonuje się według wzoru:
Kz = 40,65% x Pw x (Zo x 6% - Zn)
gdzie:
Kz - kwota zobowiązania
Pw - przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale
Zo - zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełny etat
Zn - liczba zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełny etat
|Okres obowiązywania
|Kwota przeciętnego wynagrodzenia
|Podstawa prawna
|
1.06.2026 - 31.08.2026
|
9562,88 zł
|
M. P. z 2026 r. poz. 457
|
1.03.2026 - 31.05.2026
|
9197,79 zł
|
M. P. z 2026 r. poz. 194
|
1.12.2025 - 28.02.2026
|
8771,70 zł
|
M. P. z 2025 r. poz. 1148
UWAGA
Dla publicznych i niepublicznych uczelni, wyższych szkół zawodowych, publicznych i niepublicznych szkół, zakładów kształcenia nauczycieli oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych i resocjalizacyjnych wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych uprawniający do zwolnienia z wpłat na PFRON wynosi 2%.
W celu wyliczenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tych jednostkach należy zapoznać się z art. 21 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
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1.2026-01-01
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