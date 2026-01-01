Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Do wpłat na PFRON zobowiązani są pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

Z wpłat zwolnieni są pracodawcy prowadzący zakłady pracy będące w likwidacji albo co do których ogłoszono upadłość.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych (6%) może zostać obniżony w razie zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy.

Do liczby pracowników nie wlicza się osób niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych oraz osób niebędących osobami niepełnosprawnymi zatrudnionych:

1) na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;

2) przebywających na urlopach wychowawczych;

3) nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej;

4) będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy;

5) nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego;

6) przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy.

WYSOKOŚĆ WPŁATY

Przekazywana kwota stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Obliczeń dokonuje się według wzoru:

Kz = 40,65% x Pw x (Zo x 6% - Zn)

gdzie:

Kz - kwota zobowiązania

Pw - przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale

Zo - zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełny etat

Zn - liczba zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełny etat

Okres obowiązywania Kwota przeciętnego wynagrodzenia Podstawa prawna 1.06.2026 - 31.08.2026 9562,88 zł M. P. z 2026 r. poz. 457 1.03.2026 - 31.05.2026 9197,79 zł M. P. z 2026 r. poz. 194 1.12.2025 - 28.02.2026 8771,70 zł M. P. z 2025 r. poz. 1148

UWAGA

Dla publicznych i niepublicznych uczelni, wyższych szkół zawodowych, publicznych i niepublicznych szkół, zakładów kształcenia nauczycieli oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych i resocjalizacyjnych wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych uprawniający do zwolnienia z wpłat na PFRON wynosi 2%.

W celu wyliczenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tych jednostkach należy zapoznać się z art. 21 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.