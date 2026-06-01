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Strona główna » Wskaźniki » Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych » Świadczenia z Funduszu Pracy » Stypendia dla bezrobotnych

Stypendia dla bezrobotnych

Obowiązuje:
od 2026-06-01

Stypendia dla bezrobotnych

Stypendium z tytułu odbywania stażu

Stypendium z tytułu uczestnictwa w przygotowaniu zawodowym dorosłych

Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

120% zasiłku dla bezrobotnych przysługującego w okresie pierwszych trzech miesięcy

120% zasiłku dla bezrobotnych, przysługującego w okresie pierwszych trzech miesięcy, jeżeli miesięczny wymiar godzin przygotowania zawodowego wynosi co najmniej 150 godzin. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że nie może być ono niższe niż 20% zasiłku dla bezrobotnych, przysługującego w okresie pierwszych trzech miesięcy.

100% zasiłku dla bezrobotnych przysługującego w okresie pierwszych trzech miesięcy.

Stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych przysługującego w okresie pierwszych trzech miesięcy przysługuje od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku od 1 czerwca 2026 r. wynosi 1.783,90 zł

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