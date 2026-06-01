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Stypendia dla bezrobotnych
Stypendia dla bezrobotnych
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Stypendium z tytułu odbywania stażu
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Stypendium z tytułu uczestnictwa w przygotowaniu zawodowym dorosłych
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Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki
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120% zasiłku dla bezrobotnych przysługującego w okresie pierwszych trzech miesięcy
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120% zasiłku dla bezrobotnych, przysługującego w okresie pierwszych trzech miesięcy, jeżeli miesięczny wymiar godzin przygotowania zawodowego wynosi co najmniej 150 godzin. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że nie może być ono niższe niż 20% zasiłku dla bezrobotnych, przysługującego w okresie pierwszych trzech miesięcy.
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100% zasiłku dla bezrobotnych przysługującego w okresie pierwszych trzech miesięcy.
Stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych przysługującego w okresie pierwszych trzech miesięcy przysługuje od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej
Wysokość zasiłku dla bezrobotnych w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku od 1 czerwca 2026 r. wynosi 1.783,90 zł
Archiwum
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Lp.Okres odOkres do
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Lp.Okres odOkres do
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Lp.Okres odOkres do
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1.2026-06-01
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