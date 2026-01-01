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Cena metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego
Cena metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w 2026 r.
Cena metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na budownictwo mieszkaniowe dla posiadaczy oszczędnościowych książeczek mieszkaniowych.
|Okres obowiązywania
|Kwota w zł
|Podstawa prawna
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I kwartał 2026 r.
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8155 zł
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Komunikat Prezesa GUS z 26 maja 2026 r.
Archiwum
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Lp.Okres odOkres do
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1.2026-01-01
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