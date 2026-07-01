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Strona główna » Wskaźniki » Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych » Składki na ubezpieczenia społeczne » Składka na ubezpieczenie społeczne rolników

Składka na ubezpieczenie społeczne rolników

Obowiązuje:
od 2026-07-01

Składka na ubezpieczenie społeczne rolników

UWAGA!

Wysokości dotyczą składek opłacanych za III kwartału 2026 r.

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników za III kwartał 2026 r.

Status ubezpieczonego i wielkość gospodarstwa

Wysokość składek na ubezpieczenie w zł

Składki łącznie od jednego ubezpieczo­nego

emerytalno-rentowe

wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie

podstawo­wa skład­ka mie­sięczna

dodatko­wa skład­ka mie­sięczna

razem składka miesięcz­na (2 + 3)

kwartal­nie

składka miesięcz­na

kwartal­nie

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne

- do 50 ha

178,00

0,00

178,00

534,00

78,00

234,00

768,00

- powyżej 50 ha do 100 ha

178,00

214,00

392,00

1176,00

78,00

234,00

1410,00

- powyżej 100 ha do 150 ha

178,00

427,00

605,00

1815,00

78,00

234,00

2049,00

- powyżej 150 ha do 300 ha

178,00

641,00

819,00

2457,00

78,00

234,00

2691,00

- powyżej 300 ha

178,00

855,00

1033,00

3099,00

78,00

234,00

3333,00

Domownik

(w każdej gru­pie obszarowej gospodarstwa rolnego)

356,00

0,00

356,00

1068,00

78,00

234,00

1302,00

II. Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne

- do 50 ha

356,00

0,00

356,00

1068,00

78,00

234,00

1302,00

- powyżej 50 ha do 100 ha

356,00

214,00

570,00

1710,00

78,00

234,00

1944,00

- powyżej 100 ha do 150 ha

356,00

427,00

783,00

2349,00

78,00

234,00

2583,00

- powyżej 150 ha do 300 ha

356,00

641,00

997,00

2991,00

78,00

234,00

3225,00

- powyżej 300 ha

356,00

855,00

1211,00

3633,00

78,00

234,00

3867,00

Domownik    pro­wadzący pozarol­niczą działalność gospodarczą

(w każdej grupie obszarowej gospo­darstwa  rolnego)

356,00

0,00

356,00

1068,00

78,00

234,00

1302,00

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