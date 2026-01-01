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Kwota graniczna należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej osób należących do KRUS
Kwota graniczna należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej osób należących do KRUS
Nieprzekroczenie rocznej granicznej kwoty należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej stanowi jedną z przesłanek podlegania ubezpieczeniu w KRUS przez rolnika (domownika) prowadzącego działalność gospodarczą.
Wysokość rocznej kwoty granicznej za rok 2026 wynosi 4713 zł.
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1.2026-01-01
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