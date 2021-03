Wykaz materiałów budowlanych uprawniających do ubiegania się o zwrot VAT

Tablice i inne urządzenia sterujące, wyposażone w aparaturę łączeniową lub zabezpieczającą do napięć > 1000 V - wyłącznie rozdzielnice prefabrykowane napowietrzne

ex 27.12.32.0

Części do aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej - wyłącznie:

ex 27.12.40.0

- do urządzeń rozdzielczych i sterowniczych niskiego napięcia (inne niż osprzęt do rozdzielni niskiego napięcia)

Pozostałe przewody elektryczne do napięć <= 1000 V - wyłącznie:

ex 27.32.13.0