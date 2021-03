Opłata elektroniczna oraz wykaz dróg krajowych, na których się ją pobiera

Wysokość stawek opłaty elektronicznej oraz wykaz dróg krajowych, na których się je pobiera

Wysokość stawek opłaty elektronicznej dla dróg krajowych klasy A i S lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną

Kategoria pojazdu Stawka opłaty elektronicznej za przejazd 1 km drogi krajowej (w zł) Klasy pojazdów w EURO w zależności od limitów emisji spalin1) max EURO 2 EURO 3 EURO 4 min. EURO 5 Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej2) powyżej 3,5 t i poniżej 12 t 0,40 0,35 0,28 0,20 Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej2) co najmniej 12 t 0,53 0,46 0,37 0,27 Autobusy niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej 0,40 0,35 0,28 0,20

Wysokość stawek opłaty elektronicznej dla dróg krajowych klasy GP i G lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną

Kategoria pojazdu Stawka opłaty elektronicznej za przejazd 1 km drogi krajowej (w zł) Klasy pojazdów w EURO w zależności od limitów emisji spalin1) max EURO 2 EURO 3 EURO 4 min. EURO 5 Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej2) powyżej 3,5 t i poniżej 12 t 0,32 0,28 0,22 0,16 Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej2) co najmniej 12 t 0,42 0,37 0,29 0,21 Autobusy niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej 0,32 0,28 0,22 0,16

1) Zgodnie z przepisami dyrektywy Rady 70/220/EWG z dnia 20 marca 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do działań, jakie mają być podjęte w celu ograniczenia zanieczyszczania powietrza przez emisje z pojazdów silnikowych (Dz. Urz. UE L 76 z 06.04.1970, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 1, str. 64, z późn. zm.), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. UE L 187 z 20.07.1999, str. 42, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 4, str. 372, z późn. zm.), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/55/WE z dnia 28 września 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów ciężkich i silników do nich w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń (Euro IV i V) (Dz. Urz. UE L 275 z 20.10.2005, str. 1, z późn. zm.) oraz rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 715/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2007, str. 1, z późn. zm.).

2) Dopuszczalna masa całkowita łącznie z dopuszczalną masą całkowitą przyczepy (naczepy).

Drogi krajowe lub ich odcinki klasy A i S, na których pobiera się opłatę elektroniczną

1) autostrada A1 na odcinkach:

a) węzeł Kowal - węzeł Łódź Północ,

b) węzeł Tuszyn - węzeł Piotrków Trybunalski Południe,

c) węzeł Pyrzowice - węzeł Świerklany;

2) autostrada A2 na odcinkach:

a) Modła - węzeł Konotopa,

b) Choszczówka Dębska - węzeł Kałuszyn;

3) autostrada A4 na odcinkach:

a) Zgorzelec (granica państwowa) - węzeł Bielany Wrocławskie,

b) węzeł Bielany Wrocławskie - węzeł Kleszczów,

c) węzeł Kleszczów - węzeł Murckowska,

d) węzeł Balice I - węzeł Tarnów Północ,

e) węzeł Rzeszów Północ - węzeł Rzeszów Wschód;

4) autostrada A6 na odcinku Kołbaskowo (granica państwowa) - węzeł Szczecin Kijewo;

5) autostrada A8 na odcinku węzeł Wrocław Południe - węzeł Wrocław Psie Pole;

6) autostrada A18 na odcinku Golnice - Krzyżowa;

7) droga ekspresowa S1 na odcinkach:

a) Bielsko-Biała (Komorowice) - Cieszyn - Boguszowice (granica państwowa),

b) Dąbrowa Górnicza (Ząbkowice) - Tychy,

c) węzeł Pyrzowice - węzeł Podwarpie;

8) droga ekspresowa S2 na odcinku węzeł Konotopa - węzeł Puławska;

9) droga ekspresowa S3 na odcinkach:

a) węzeł Goleniów Północ - węzeł Szczecin Kijewo,

b) węzeł Klucz - węzeł Gorzów Wielkopolski Południe,

c) węzeł Międzyrzecz Południe - węzeł Nowa Sól Zachód;

10) droga ekspresowa S5 na odcinkach:

a) węzeł Bydgoszcz Południe - węzeł Bydgoszcz Błonie,

b) węzeł Gniezno Południe - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2440P;

11) droga ekspresowa S6 na odcinku Gdynia (skrzyżowanie z ul. Morską) - węzeł Rusocin (A1);

12) droga ekspresowa S7 na odcinkach:

a) węzeł Gdańsk Południe - węzeł Żuławy Zachód,

b) węzeł Elbląg Południe - węzeł Miłomłyn Południe,

c) węzeł Olsztynek Zachód - węzeł Rączki,

d) obwodnica Płońska,

e) Kroczewo - Czosnów (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2405W),

f) Grójec (z obwodnicą Grójca) - Jedlińsk,

g) Skarżysko-Kamienna (z obwodnicą Skarżyska-Kamiennej) - węzeł Kielce Południe,

h) węzeł Jędrzejów Północ - skrzyżowanie z drogą krajową nr 78,

i) Rybitwy - węzeł Kraków Bieżanów,

j) węzeł Myślenice - węzeł Lubień;

13) droga ekspresowa S8 na odcinkach:

a) węzeł Wrocław Psie Pole - węzeł Syców Wschód,

b) węzeł Piotrków Trybunalski Zachód - węzeł Radziejowice,

c) węzeł Konotopa - węzeł Powązkowska,

d) węzeł Modlińska - węzeł Marki,

e) Radzymin (z obwodnicą Radzymina) - Wyszków (z obwodnicą Wyszkowa),

f) obwodnica Ostrowi Mazowieckiej,

g) obwodnice Zambrowa i Wiśniewa (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2000B - skrzyżowanie z drogą powiatową

nr 2012B);

14) droga ekspresowa S10 na odcinkach:

a) węzeł Stargard Szczeciński Zachód - węzeł Stargard Szczeciński Wschód (obwodnica Stargardu Szczecińskiego),

b) węzeł Toruń Zachód - węzeł Czerniewice;

15) droga ekspresowa S11 na odcinkach:

a) węzeł Poznań Zachód - węzeł Poznań Tarnowo Podgórne,

b) węzeł Poznań Krzesiny - węzeł Kórnik Południe;

16) droga ekspresowa S12 na odcinkach:

a) węzeł Kurów Zachód - węzeł Jastków,

b) Kalinówka - węzeł Piaski Wschód;

17) droga ekspresowa S19 na odcinku Stobierna (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1376R) - węzeł Rzeszów Wschód;

18) droga ekspresowa S22 na odcinku Elbląg - Grzechotki (granica państwowa);

19) droga ekspresowa S79 na odcinku węzeł Warszawa Lotnisko - węzeł Marynarska.

Drogi krajowe lub ich odcinki klasy GP i G, na których pobiera się opłatę elektroniczną

1) droga krajowa nr 4 na odcinku Rzeszów - Tuczempy (koniec obwodnicy Jarosławia);

2) droga krajowa nr 6 na odcinku Gościcino - granica m. Gdynia;

3) droga krajowa nr 7 na odcinkach:

a) skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1104N - węzeł Elbląg Południe,

b) Płońsk - Kroczewo,

c) Czosnów - granica m. Warszawa,

d) granica m. Warszawa - Grójec,

e) węzeł Modlniczka - węzeł Balice I,

f) granica m. Kraków - Myślenice;

4) droga krajowa nr 10 na odcinku granica m. Szczecin - węzeł Stargard Szczeciński Zachód;

5) droga krajowa nr 18 na odcinku Olszyna (granica państwowa) - Golnice;

6) droga krajowa nr 77 na odcinku Radymno - Przemyśl;

6a) droga krajowa nr 79 na odcinku Jaworzno (granica miasta) - węzeł Modlniczka;

7) droga krajowa nr 81 na odcinku granica m. Katowice - Skoczów (z wyłączeniem m. Żory);

7a) droga krajowa nr 91 na odcinkach:

a) skrzyżowanie z drogą krajową nr 6 - węzeł Nowe Marzy,

b) skrzyżowanie z drogą ekspresową S5 - Łysomice (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 552);

8) droga krajowa nr 92 na odcinkach:

a) skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 305 - granica m. Poznań,

b) granica m. Poznań - granica m. Konin,

c) granica m. Konin - Łowicz (skrzyżowanie z drogą krajową nr 2 i nr 14);

9) droga krajowa nr 94 na odcinku granica m. Dąbrowa Górnicza - węzeł Modlniczka.

Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1263 ze zm.).