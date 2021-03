Ograniczenia w planowaniu wydatków na inwestycje budowlane

Zaplanowanie wydatków na inwestycje budowlane państwowych jednostek budżetowych oraz dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji: - agencji wykonawczych, - instytucji gospodarki budżetowej, - innych państwowych osób prawnych, dla których zasady gospodarki finansowej określają odrębne ustawy, - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na podstawie odrębnej ustawy, - w zakresie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, - realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego jako zadania własne i z zakresu administracji rządowej, - związanych z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi, wymaga uzyskania opinii ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o zgodności przewidywanej inwestycji z odpowiednimi strategiami rozwoju, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Wartość kosztorysowa inwestycji przekracza 300000 tys. zł, z tym, że wymóg ten nie dotyczy kosztów realizacji inwestycji ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)