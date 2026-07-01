REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Wskaźniki » Odsetki » Odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych » Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych

Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych

Obowiązuje:
od 2026-07-01

Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych

Odsetki ustawowe za opóźnienie  w transakcjach handlowych (w stosunku rocznym)

Kategoria dłużnika

podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym

11,75 % (stopa referencyjna NBP + 8 pp )

podmiot inny niż publiczny będący podmiotem leczniczym

13, 75 % (stopa referencyjna NBP + 10 pp)

Archiwum

  • Lp.
    Okres od
    Okres do
  • Lp.
    Okres od
    Okres do
  • Lp.
    Okres od
    Okres do

REKLAMA

Wskaźniki

Podatki

Rachunkowość i sprawozdawczość

Nieruchomości

Główny Urząd Statystyczny

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Wskaźniki bankowe

Opłaty

Odsetki

Diety, ryczałty i rekompensaty

Zamówienia publiczne

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA