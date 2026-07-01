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Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych
Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych
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Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych (w stosunku rocznym)
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Kategoria dłużnika
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podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym
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11,75 % (stopa referencyjna NBP + 8 pp )
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podmiot inny niż publiczny będący podmiotem leczniczym
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13, 75 % (stopa referencyjna NBP + 10 pp)
Archiwum
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Lp.Okres odOkres do
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Lp.Okres odOkres do
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Lp.Okres odOkres do
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1.2026-07-01
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