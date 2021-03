Wartość nieodpłatnego świadczenia z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych

Wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych wynosi:



1) 250 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3;



2) 400 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.



W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia wynosi za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 ww. kwot.



Jeżeli świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jest częściowo odpłatne, to przychodem pracownika jest różnica pomiędzy wartością miesięczną (250 zł albo 400 zł) albo dniową i odpłatnością ponoszoną przez pracownika.