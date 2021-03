Ryczałt za używanie przez pracowników samochodów służbowych do celów prywatnych

Rodzaj pojazdu Miesięczny ryczałt

za używanie

przez pracownika

samochodu służbowego Dzienny ryczałt

za używanie

przez pracownika

samochodu służbowego samochód o pojemności silnika do 1600 cm3 250 zł 8,33 zł* samochód o pojemności silnika powyżej 1600 cm3 400 zł 13,33 zł*

*W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 miesięcznej kwoty ryczałtu. Jeżeli świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jest częściowo odpłatne, to przychodem pracownika jest różnica pomiędzy wartością ustaloną według ww. zasad a odpłatnością ponoszoną przez pracownika.