Progi w zamówieniach publicznych

I. Aktualne progi unijne, określone w art. 4 dyrektywy 2014/24/UE, oraz ich równowartości w złotych

Ustalony na podstawie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/1828 z dnia 30 października 2019 r. zmieniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów dotyczących zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz konkursów (Dz. Urz. UE L 279 z 31.10.2019, str. 25) oraz komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie równowartości progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE i 2009/81/WE (Dz. Urz. UE C 370 z 31.10.2019, str. 1), zwanego dalej "komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie równowartości progów", aktualny próg unijny, o którym mowa w:

1) art. 4 lit. a dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, z późn. zm.1)), zwanej dalej "dyrektywą 2014/24/UE", w przypadku zamówień klasycznych, o których mowa w art. 7 pkt 33 ustawy, zwanych dalej "zamówieniami klasycznymi", na roboty budowlane udzielanych przez zamawiających publicznych - wynosi 5 350 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 22 840 755 zł;

2) art. 4 lit. b dyrektywy 2014/24/UE, w przypadku udzielania zamówień klasycznych na dostawy i usługi lub organizowania konkursów przez zamawiających publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 1 ustawy, będących jednostkami sektora finansów publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także przez zamawiających publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 2 ustawy, będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej - wynosi 139 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 593 433 zł; w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy udzielanych przez zamawiających działających w dziedzinie obronności próg ten dotyczy wyłącznie zamówień na produkty objęte załącznikiem III do dyrektywy 2014/24/UE;

3) art. 4 lit. c dyrektywy 2014/24/UE, w przypadku udzielania zamówień klasycznych na dostawy i usługi lub organizowania konkursów przez zamawiających publicznych, innych niż określeni w pkt 2 - wynosi 214 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 913 630 zł; próg ten stosuje się także do zamówień publicznych na dostawy udzielanych przez zamawiających określonych w pkt 2 działających w dziedzinie obronności, gdy zamówienia te dotyczą produktów nieobjętych załącznikiem III do dyrektywy 2014/24/UE;

4) art. 4 lit. d dyrektywy 2014/24/UE, w przypadku zamówień klasycznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w art. 359 pkt 1 ustawy, udzielanych przez zamawiających publicznych - wynosi 750 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 3 201 975 zł.

II. Aktualne progi unijne, określone w art. 13 dyrektywy 2014/24/UE, oraz ich równowartości w złotych

Ustalony na podstawie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/1828 z dnia 30 października 2019 r. zmieniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów dotyczących zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz konkursów oraz komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie równowartości progów, aktualny próg unijny, o którym mowa w:

1) art. 13 lit. a dyrektywy 2014/24/UE, w przypadku zamówień klasycznych na roboty budowlane udzielanych przez zamawiających subsydiowanych w okolicznościach, o których mowa w art. 6 ustawy - wynosi 5 350 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 22 840 755 zł;

2) art. 13 lit. b dyrektywy 2014/24/UE, w przypadku udzielania zamówień klasycznych na usługi lub organizowania konkursów przez zamawiających subsydiowanych w okolicznościach, o których mowa w art. 6 ustawy oraz które związane są z zamówieniem na roboty budowlane, o którym mowa w pkt 1 - wynosi 214 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 913 630 zł.

III. Aktualne progi unijne, określone w art. 15 dyrektywy 2014/25/UE, oraz ich równowartości w złotych

Ustalony na podstawie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/1829 z dnia 30 października 2019 r. zmieniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w odniesieniu do progów dotyczących zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz konkursów (Dz. Urz. UE L 279 z 31.10.2019, str. 27) oraz komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie równowartości progów, aktualny próg unijny, o którym mowa w:

1) art. 15 lit. a dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.2)), zwanej dalej "dyrektywą 2014/25/UE", w przypadku udzielania zamówień sektorowych, o których mowa w art. 7 pkt 35 ustawy, zwanych dalej "zamówieniami sektorowymi", na dostawy i usługi lub organizowania konkursów przez zamawiających sektorowych - wynosi 428 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 1 827 260 zł;

2) art. 15 lit. b dyrektywy 2014/25/UE, w przypadku zamówień sektorowych na roboty budowlane udzielanych przez zamawiających sektorowych - wynosi 5 350 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 22 840 755 zł;

3) art. 15 lit. c dyrektywy 2014/25/UE, w przypadku zamówień sektorowych na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w art. 392 ust. 1 ustawy, udzielanych przez zamawiających sektorowych - wynosi 1 000 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 4 269 300 zł.

IV. Aktualne progi unijne, określone w art. 8 dyrektywy 2009/81/WE, oraz ich równowartości w złotych

Ustalony na podstawie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/1830 z dnia 30 października 2019 r. zmieniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w odniesieniu do progów dotyczących zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane (Dz. Urz. UE L 279 z 31.10.2019, str. 29) oraz komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie równowartości progów, aktualny próg unijny, o którym mowa w:

1) art. 8 lit. a dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 216 z 20.08.2009, str. 76, z późn. zm.3)), zwanej dalej "dyrektywą 2009/81/WE", w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, o których mowa w art. 7 pkt 36 ustawy, na dostawy i usługi udzielanych przez zamawiających publicznych lub zamawiających sektorowych - wynosi 428 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 1 827 260 zł;

2) art. 8 lit. b dyrektywy 2009/81/WE, w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, o których mowa w art. 7 pkt 36 ustawy, na roboty budowlane udzielanych przez zamawiających publicznych lub zamawiających sektorowych - wynosi 5 350 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 22 840 755 zł.

V. Równowartości w złotych kwot wyrażonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

Kwota, o której mowa w:

1) art. 30 ust. 4 ustawy, wyrażona jako 80 000 euro, stanowi równowartość kwoty 341 544 zł;

2) art. 359 ustawy, wyrażona jako 750 000 euro, stanowi równowartość kwoty 3 201 975 zł;

3) art. 30 ust. 4, art. 392 ust. 1 i art. 613 ust. 3 ustawy, wyrażona jako 1 000 000 euro, stanowi równowartość kwoty 4 269 300 zł;

4) art. 108 ust. 2, art. 220 ust. 1 pkt 2, art. 446 ust. 1 pkt 3, art. 593 ust. 2, art. 613 ust. 2 pkt 2 oraz art. 620 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, wyrażona jako 10 000 000 euro, stanowi równowartość kwoty 42 693 000 zł;

5) art. 108 ust. 2, art. 220 ust. 1 pkt 2, art. 446 ust. 1 pkt 3, art. 593 ust. 2, art. 613 ust. 2 pkt 1 oraz art. 620 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, wyrażona jako 20 000 000 euro, stanowi równowartość kwoty 85 386 000 zł.