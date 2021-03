Finansowanie ze środków na inwestycje z budżetu państwa wydatków na zakupy inwestycyjne

Wydatki na zakup i wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych, które mogą być finansowane z budżetu państwa ze środków na inwestycje

Ze środków budżetu państwa są finansowane zakupy inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych oraz mogą być udzielane dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych: - agencji wykonawczych, - instytucji gospodarki budżetowej, - innych państwowych osób prawnych, dla których zasady gospodarki finansowej określają odrębne ustawy, - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na podstawie odrębnej ustawy, - w zakresie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, - realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego jako zadania własne lub z zakresu administracji rządowej, - związanych z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi