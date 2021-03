Opłata elektroniczna oraz wykaz dróg krajowych, na których się ją pobiera

UWAGA! Obowiązuje od 1 lipca 2011 r.

Wysokość stawek opłaty elektronicznej dla dróg krajowych klasy A i S lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną

Kategoria pojazdu Stawka opłaty elektronicznej za przejazd 1 km drogi krajowej (w zł) Klasy pojazdów w EURO w zależności od limitów emisji spalin1) max EURO 2 EURO 3 EURO 4 min. EURO 5 Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej2) powyżej 3,5 t i poniżej 12 t 0,40 0,35 0,28 0,20 Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej2) co najmniej 12 t 0,53 0,46 0,37 0,27 Autobusy niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej 0,40 0,35 0,28 0,20

Wysokość stawek opłaty elektronicznej dla dróg krajowych klasy GP i G lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną

Kategoria pojazdu Stawka opłaty elektronicznej za przejazd 1 km drogi krajowej (w zł) Klasy pojazdów w EURO w zależności od limitów emisji spalin1) max EURO 2 EURO 3 EURO 4 min. EURO 5 Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej2) powyżej 3,5 t i poniżej 12 t 0,32 0,28 0,22 0,16 Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej2) co najmniej 12 t 0,42 0,37 0,29 0,21 Autobusy niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej 0,32 0,28 0,22 0,16

1) Zgodnie z przepisami dyrektywy Rady 70/220/EWG z dnia 20 marca 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do działań, jakie mają być podjęte w celu ograniczenia zanieczyszczania powietrza przez emisje z pojazdów silnikowych (Dz. Urz. UE L 76 z 06.04.1970, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 1, str. 64, z późn. zm.), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. UE L 187 z 20.07.1999, str. 42, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 4, str. 372, z późn. zm.), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/55/WE z dnia 28 września 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów ciężkich i silników do nich w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń (Euro IV i V) (Dz. Urz. UE L 275 z 20.10.2005, str. 1, z późn. zm.) oraz rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 715/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2007, str. 1, z późn. zm.).

2) Dopuszczalna masa całkowita łącznie z dopuszczalną masą całkowitą przyczepy (naczepy).

Drogi krajowe lub ich odcinki klasy A i S, na których pobiera się opłatę elektroniczną

1) autostrada A1 na odcinkach:

a) węzeł Tuszyn - węzeł Bełchatów,

b) węzeł Sośnica - węzeł Świerklany;

2) autostrada A2 na odcinku węzeł Modła - węzeł Stryków I;

3) autostrada A4 na odcinkach:

a) Zgorzelec (granica państwowa) - węzeł Bielany Wrocławskie,

b) węzeł Bielany Wrocławskie - węzeł Kleszczów,

c) węzeł Kleszczów - węzeł Murckowska,

d) węzeł Balice I - węzeł Szarów;

4) autostrada A6 na odcinku Kołbaskowo (granica państwowa) - węzeł Kijewo;

5) autostrada A8 na odcinku węzeł Nowa Wieś Wrocławska (A4) - węzeł Pawłowice;

6) autostrada A18 na odcinku Golnice - Krzyżowa;

7) droga ekspresowa S1 na odcinkach:

a) Bielsko-Biała (Komorowice) - Cieszyn - Boguszowice (granica państwowa),

b) Dąbrowa Górnicza (Ząbkowice) - Tychy,

c) Pyrzowice-Lotnisko - węzeł Podwarpie;

8) droga ekspresowa S3 na odcinkach:

a) węzeł Goleniów Północ - Szczecin (węzeł Kijewo),

b) węzeł Klucz - Gorzów Wielkopolski (węzeł Gorzów Południe),

c) węzeł Sulechów - węzeł Nowa Sól;

9) droga ekspresowa S5 na odcinku węzeł Stryszek - węzeł Białe Błota;

10) droga ekspresowa S6 na odcinku węzeł Gdynia (skrzyżowanie z ul. Morską) - węzeł Rusocin (A1);

11) droga ekspresowa S7 na odcinkach:

a) obwodnica Płońska,

b) węzeł Kroczewo - węzeł Czosnów,

c) Grójec (z obwodnicą Grójca) - Jedlińsk,

d) Skarżysko-Kamienna (z obwodnicą Skarżyska-Kamiennej) - węzeł Kielce-Północ,

e) węzeł Jędrzejów Północ - węzeł Jędrzejów Wschód (skrzyżowanie z drogą krajową nr 78),

f) Rybitwy - węzeł Bieżanów,

g) węzeł Myślenice - węzeł Lubień;

12) droga ekspresowa S8 na odcinkach:

a) węzeł Dąbrowa - węzeł Cieśle,

b) węzeł Konotopa - węzeł Powązkowska,

c) Radzymin (z obwodnicą Radzymina) - Wyszków (z obwodnicą Wyszkowa),

d) obwodnica Ostrowi Mazowieckiej;

13) droga ekspresowa S10 na odcinkach:

a) węzeł Stargard Szczeciński Zachód - węzeł Stargard Szczeciński Wschód (obwodnica Stargardu Szczecińskiego),

b) węzeł Nieszawka - węzeł Czerniewice;

14) droga ekspresowa S11 na odcinku Krzesiny - Kórnik;

15) droga ekspresowa S22 na odcinku Elbląg - Grzechotki (granica państwowa).

Drogi krajowe lub ich odcinki klasy GP i G, na których pobiera się opłatę elektroniczną

1) droga krajowa nr 4 na odcinku Rzeszów - Tywonia (początek obwodnicy Jarosławia);

2) droga krajowa nr 6 na odcinku Gościcino - granica m. Gdynia;

3) droga krajowa nr 7 na odcinkach:

a) Płońsk - węzeł Kroczewo,

b) Czosnów - granica m. Warszawa,

c) granica m. Warszawa - Grójec,

d) granica m. Kraków - Myślenice;

4) droga krajowa nr 10 na odcinku granica m. Szczecin - węzeł Stargard Szczeciński Zachód;

5) droga krajowa nr 18 na odcinku Olszyna (granica państwowa) - Golnice;

6) droga krajowa nr 77 na odcinku Radymno - Przemyśl;

7) droga krajowa nr 81 na odcinku granica m. Katowice - Skoczów (z wyłączeniem m. Żory);

8) droga krajowa nr 92 na odcinkach:

a) skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 305 - granica m. Poznań,

b) granica m. Poznań - Września;

9) droga krajowa nr 94 na odcinku granica m. Dąbrowa Górnicza - granica m. Kraków.

Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz.U. Nr 80, poz. 433).