Stawki należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni

1) Za przewóz towarów za jeden tonokilometr:

a) na rzece Odrze skanalizowanej od km 94,9 do km 282,5, na Kanale Gliwickim od km 0,0 do km 41,2 oraz na Kanale Kędzierzyńskim od km 0,0 do km 5,6 0,67 gr

b) na drodze wodnej Wisła - Odra od ujścia rzeki Brdy do miasta Krzyż, to jest do km 176,2 rzeki Noteć oraz na węźle gdańskim, to jest na rzekach Nogat, Szkarpawa i Martwa Wisła 0,62 gr

c) na pozostałych drogach wodnych, za korzystanie z których uiszcza się należności 0,54 gr

2) Za żeglugę pustych statków towarowych lub barek, za jeden tonokilometr nośności wymierzonej statku lub barki (od iloczynu jednej tony nośności wymierzonej statku lub barki i jednego kilometra drogi wodnej przebytej przez statek) 0,11 gr

3) Za żeglugę statków pasażerskich i wycieczkowych, za iloczyn jednego miejsca na statku i jednego kilometra przebytej drogi wodnej 1,63 gr

4) Za holowanie i spław drewna, za jeden tonokilometr, równoważny iloczynowi objętości 1,45 m3 drewna przemieszczonego na odległość jednego kilometra drogi wodnej:

a) na rzece Odrze skanalizowanej od km 94,9 do km 282,5, na Kanale Gliwickim od km 0,0 do km 41,2 oraz na Kanale Kędzierzyńskim od km 0,0 do km 5,6 0,67 gr

b) na drodze wodnej Wisła - Odra od ujścia rzeki Brdy do miasta Krzyż, to jest do km 176,2 rzeki Noteć oraz na węźle gdańskim, to jest na rzekach Nogat, Szkarpawa i Martwa Wisła 0,62 gr

c) na pozostałych drogach wodnych, za korzystanie z których uiszcza się należności 0,54 gr

5) Za korzystanie ze śluz lub pochylni:

a) za jedno śluzowanie lub przejście przez pochylnię statku, zestawu pchanego lub holowanego, barki, tratwy, holownika i pchacza (niewchodzących w skład zestawu), statku pasażerskiego lub wycieczkowego, obiektu pływającego przeznaczonego lub używanego do wykonywania prac technicznych, utrzymania wód lub eksploatacji kruszyw oraz innego obiektu pływającego (powyżej 15 ton nośności) za każdy zestaw lub obiekt pływający:

- w godzinach od 7.00 do 16.00 14,20 zł

- w godzinach od 16.00 do 7.00 14,90 zł

b) za jedno śluzowanie lub przejście przez pochylnię łodzi sportowo - turystycznych i innych małych obiektów pływających do 15 ton nośności lub do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów, za każdy obiekt pływający:

- w godzinach od 7.00 do 16.00 6,64 zł

- w godzinach od 16.00 do 7.00 13,28 zł

c) za jedno śluzowanie lub przejście przez pochylnię kajaka lub łodzi wiosłowej za każdy obiekt pływający:

- w godzinach od 7.00 do 16.00 3,74 zł