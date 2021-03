Jednorazowa amortyzacja w podatku dochodowym od osób prawnych

Do jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych, mają prawo podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność oraz mali podatnicy. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy w roku 2008 lub 2009 rozpoczęli prowadzenie działalności mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych także w roku podatkowym następującym bezpośrednio po roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności. Nie dotyczy to jednak podatników, których pierwszy rok podatkowy kończy się w dniu 31 grudnia 2010 r. Mały podatnik to podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro**.

W 2009 r.