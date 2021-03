Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przedsiębiorców

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przedsiębiorców w 2004 r.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, twórcy i artyści, osoby wykonujące wolny zawód i osoby współpracujące Okres Podstawa wymiaru (w zł)* Składka na ubezpieczenia społeczne Zdrowotne

8,25% Podstawa prawna Emerytalne 19,52% Rentowe 13% Chorobowe 2,45% Grudzień 2004 r. 1361,96 265,85 177,05 33,37 150,33 M.P.2004.48.833 M.P.2004.43.755 Wrzesień, październik, listopad 2004 r. 1338,32 261,24 173,98 32,79 148,46 M.P.2004.35.617

M.P.2004.32.572 czerwiec, lipiec, sierpień 2004 r. 1399,30 273,14 181,91 34,28 147,05 M.P.2004.21.383

M.P.2004.18.325 marzec, kwiecień, maj 2004 r. 1366,10 266,66 177,59 33,47 153,57 M.P.2004.9.136

M.P.2004.4.71 styczeń-luty 2004 r. 1296,01 252,98 168,48 31,75 144,89 M.P.2003.52.837

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w grudniu 2004 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 1822,13 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w trzecim kwartale 2004 r., włącznie z wypłatami z zysku).

Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w grudniu 2004 r. nie może przekraczać miesięcznie kwoty 5674,83 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2004 r.).

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia 2003 r. do 31 marca 2006 r. wynosi od 0,97% do 3,86% podstawy wymiaru. Dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 50% najwyższej stopy procentowej składek ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności*, co oznacza, że na okres od 1 kwietnia 2004 r. do 31 marca 2005 r. wynosi ona 1,93% podstawy jej wymiaru.

W 2004 r. składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynosi 0,15% podstawy wymiaru składek oraz składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składek - zgodnie z art. 38 i 39 ustawy budżetowej na rok 2004 z dnia 23 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 17, poz. 167).

Podstawa prawna: Dz.U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1673; Dz.U. z 2002 r. Nr 203, poz. 1720; art.242 - Dz.U.2004 r. Nr 210, poz. 2135, M.P. z 2004 r. Nr 43, poz. 755; M.P. z 2004 r. Nr 48, poz. 833.