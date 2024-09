Zawieszenie wypłaty świadczenia z programu Aktywny Rodzic w przypadku choroby rodzica lub L4 na dziecko? Resort rodziny stawia sprawę jasno. Chodzi o świadczenie "aktywni rodzice w pracy" oraz świadczenie "aktywnie w żłobku".

Zarówno świadczenie "aktywnie w żłobku" jak i świadczenie "aktywni rodzice w pracy" są świadczeniami w ramach programu Aktywny Rodzic. Program ten dotyczy wsparcia dla rodziców dzieci do lat trzech. W szczególnych okolicznościach do lat 4. Ma on na celu ułatwienie rodzicom oraz opiekunom pogodzenie zadań związanych z rodzicielstwem i aktywnością zawodową.

REKLAMA

Zawieszenie wypłaty świadczenia z programu Aktywny Rodzic w przypadku choroby rodzica lub L4 na dziecko? Resort rodziny stawia sprawę jasno

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w publikowanych odpowiedziach do programu Aktywny Rodzic przekazało, co następuje w przypadku, gdy rodzic pobierający świadczenie zachoruje, lub zostanie w domu z chorym dzieckiem. Na pytanie czy świadczenie z programu Aktywny Rodzic jest zabierane/wstrzymywane, gdy rodzic bierze tzw. L4 na opiekę nad chorym dzieckiem, resort odpowiedział, że nie będzie zabierane. Nie, żadne ze świadczeń w ramach Aktywnego Rodzica nie będzie „zabierane” w przypadku choroby rodzica bądź dziecka. Ustawa zakłada, że przerwa w wykonywaniu pracy przez rodzica w związku z chorobą nie będzie miała wpływu na dalsze pobieranie świadczenia – napisano w odpowiedzi.

Program Aktywny Rodzic

Program Aktywny Rodzic składa się z trzech świadczeń, które mają na celu wspieranie rodziców dzieci do lat 3. Chodzi o ułatwienie rodzicom i opiekunom pogodzenie zadań związanych z rodzicielstwem i aktywizacją zawodową. Na wszystkie trzy świadczenia wnioski będzie można składać od 1 października 2024 r. Świadczenie "aktywnie w żłobku" przysługuje na dziecko uczęszczające do żłobka, bądź do klubu dziecięcego lub jest objęte opieką opiekuna dziennego w wysokości 1500 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji – w wysokości 1900 zł miesięcznie.

Świadczenie "aktywni rodzice w pracy" przysługuje na dziecko, które nie zostało objęte opieką w żłobku, klubie dziecięcym, przedszkolu albo przez dziennego opiekun. Pobierać je mogą aktywni zawodowo matka lub ojciec dziecka, opiekun faktyczny dziecka, osoba pełniąca funkcję rodziny zastępczej, bądź osoba prowadząca rodzinny dom dziecka. Przysługuje w wysokości 1500 zł miesięcznie na dziecko, a w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji - w wysokości 1900 zł miesięcznie.

Świadczenie "aktywnie w domu" przysługuje bez względu na dochód w rodzinie. Świadczenie "aktywnie w domu" wynosi 500 zł miesięcznie na jedno dziecko. Świadczenie to przysługuje na każde dziecko w rodzinie, które ma od 12 do 35 miesięcy. Można je pobierać do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko ukończy 36. miesiąc życia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo