3516,95 zł – taka była wysokość przeciętnej emerytury w pierwszym kwartale 2024 r.

Wybory do PE 2024. Kończy się czas na pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania lub zmianę miejsca głosowania

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Zostały 4 dni, aby pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania lub zmienić miejsce głosowania. Można to zrobić tylko do 6 czerwca.