Strona główna » Prawo » Wiadomości » Trzymasz te przedmioty w piwnicy? Wyrzuć je natychmiast! Inaczej zapłacisz 5000 zł kary

Trzymasz te przedmioty w piwnicy? Wyrzuć je natychmiast! Inaczej zapłacisz 5000 zł kary

01 października 2025, 16:30
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
piwnica, budynek
Trzymasz te przedmioty w piwnicy? Wyrzuć je natychmiast! Inaczej zapłacisz 5000 zł kary
ShutterStock

Piwnice w blokach mieszkalnych są często wykorzystywane jako przestrzenie magazynowe na przedmioty rzadko używane przez mieszkańców. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie rzeczy można tam przechowywać, w dodatku - bez ryzyka nałożenia znacznej kary finansowej. Oto szczegóły. 

Trzymasz te przedmioty w piwnicy? Wyrzuć je natychmiast! Inaczej zapłacisz 5000 zł kary

Piwnice, choć idealne do przechowywania zapasów żywności i przedmiotów użytku rzadkiego, charakteryzują się niską temperaturą, wysoką wilgotnością i ograniczoną wentylacją, co czyni je nieodpowiednimi dla wszystkich rodzajów przechowywanych rzeczy. Mieszkańcy bloków, szczególnie tych starszej daty, często wykorzystują piwnice jako dodatkowe przestrzenie magazynowe. Przed sezonowymi porządkami warto zapoznać się z regulaminem dotyczącym przechowywania rzeczy w piwnicy, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Jakich przedmiotów nie można trzymać w piwnicy? Za to grozi mandat

Zgodnie z informacjami serwisu bezprawnik.pl, przechowywanie substancji łatwopalnych, takich jak benzyna czy gaz, w piwnicach jest prawnie zabronione. Za złamanie tego przepisu grozi mandat w wysokości nawet 5000 złotych. Ograniczenia dotyczące przechowywania w piwnicach dotyczą także sprzętu elektronicznego, który stanowi potencjalne zagrożenie pożarowe. Sprzęt elektroniczny powinien być przekazywany do punktów selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych (PSZOK). Ponadto, przechowywanie mebli w piwnicach nie jest zalecane ze względu na ryzyko uszkodzenia przez wilgoć oraz utrudnienia w przypadku ewakuacji.

Szczegółowe wytyczne dotyczące przechowywania wymienionych przedmiotów zawiera rozporządzenie ministra z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej. Katalog zakazów obejmuje m.in. butle z gazem, kanistry z paliwem, materiały pirotechniczne, rozpuszczalniki oraz akumulatory.

Komunikat Państwowej Straży Pożarnej

Państwowa Straż Pożarna przypomina, że przechowywanie materiałów łatwopalnych, w tym materiałów wybuchowych, w takich miejscach jak piwnice, poddasza, strychy, klatki schodowe czy korytarze jest zabronione. W komunikacie wydanym niedawno Państwowa Straż Pożarna przywołała przepisy MSWiA dotyczące ochrony przeciwpożarowej, kładąc nacisk na zakaz przechowywania materiałów łatwopalnych w miejscach o podwyższonym ryzyku pożarowym, takich jak piwnice czy klatki schodowe.

W komunikacie Państwowa Straż Pożarna szczegółowo wymieniła substancje i materiały stanowiące bezpośrednie zagrożenie pożarowe, takie jak gazy palne (propan-butan, acetylen, czynniki chłodnicze), ciecze łatwopalne (benzyna, rozpuszczalniki), materiały wybuchowe (fajerwerki, niewybuchy) oraz inne substancje o właściwościach palnych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Państwowa Straż Pożarna zwróciła uwagę na fakt, że przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej zakazują przechowywania butli z gazami palnymi w miejscach takich jak piwnice, poddasza czy strychy. PSP przypomniała o zakazie składowania materiałów palnych na drogach ewakuacyjnych i w ich bezpośrednim otoczeniu. Ponadto strażacy zwrócili uwagę na zakaz przechowywania takich materiałów w pomieszczeniach pomocniczych, na poddaszach i w piwnicach.

Czego jeszcze nie powinno się trzymać w piwnicy?

Przechowywanie odzieży w piwnicach stwarza podwyższone ryzyko pożaru. Ponadto wilgotne środowisko piwnic sprzyja rozwojowi pleśni, co może uszkodzić takie przedmioty jak zabawki, książki, buty czy pluszaki. Czego jeszcze lepiej nie przechowywać w piwnicy? 

  • Żywność: Ziemniaki, mąka czy makaron szybko chłoną wilgoć i pleśnieją. Nawet w szczelnych pojemnikach, zapach piwnicy może przeniknąć do żywności.
  • Książki i dokumenty: Papier jest wrażliwy na wilgoć, która prowadzi do powstawania pleśni i niszczenia zawartości.
  • Tekstylia: Odzież, pościel czy dywany chłoną wilgoć i nieprzyjemne zapachy.
  • Skóra: Wilgotne środowisko piwnicy sprzyja rozwojowi pleśni na skórzanych przedmiotach.
  • Meble: Drewno i tapicerka są narażone na działanie wilgoci i mogą ulec zniszczeniu.
Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Prawo
