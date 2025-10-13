REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » ZUS będzie mógł się domagać składek nawet za 20 lat wstecz. Co z kosztami i przychodami przedsiębiorców? Od kiedy taka zmiana?

ZUS będzie mógł się domagać składek nawet za 20 lat wstecz. Co z kosztami i przychodami przedsiębiorców? Od kiedy taka zmiana?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 października 2025, 07:57
[Data aktualizacji 13 października 2025, 07:57]
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
ZUS będzie mógł się domagać składek nawet za 20 lat wstecz. Co z kosztami i przychodami przedsiębiorców? Od kiedy taka zmiana?
ZUS będzie mógł się domagać składek nawet za 20 lat wstecz. Co z kosztami i przychodami przedsiębiorców? Od kiedy taka zmiana?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Trwa dyskusjach o przepisach, nad którymi toczą się już prace. Czy ZUS zyska prawo do tego, by domagać się składek za nieograniczony czas wstecz? Co wtedy z rozliczeniami podatkowymi przedsiębiorców? Czy sądy zaleje fala odwołań, a niewydolny już teraz system będzie działał jeszcze gorzej?

Temat rozszerzenia uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy pojawia się w przestrzeni publicznej od kilku miesięcy. Mówi się o tym, że trzeba zwiększyć kompetencje inspektorów i zachęcić specjalistów do podejmowania zatrudnienia w tej instytucji. I choć te założenia wydają się bardzo słuszne, to jednak w praktyce sposób, jaki rządzący wybrali by osiągnąć ten cel budzi wiele kontrowersji i emocji. Chodzi oczywiście o planowane przekształcanie przez PIP umów cywilnoprawnych w umowy o pracę. Projekt mający wprowadzić takie rozwiązanie został skrytykowany przez wiele podmiotów, które alarmują, że przepisy w projektowanym brzmieniu dałyby Państwowej Inspekcji Pracy niezwykle szerokie uprawnienia, które obecnie przysługują jedynie sądom.

REKLAMA

REKLAMA

Polecamy: Kodeks pracy 2025. Praktyczny komentarz z przykładami

Od kiedy ZUS zyska nowe uprawnienia i będzie mógł się domagać składek?

Przypomnijmy, że resort pracy chce dać inspektorom prawo do przekształcania w drodze decyzji administracyjnych, umów cywilnoprawnych w stosunek pracy. Mowa tu nie tylko o umowach trwających, ale również tych, które zostały już dawno zakończone. Projekt przewiduje, że inspektor określi w decyzji datę zawarcia umowy o pracę oraz datę rozpoczęcia pracy. Decyzja ta będzie mogła wywoływać skutki również przed dniem jej wydania i będzie podlegała natychmiastowemu wykonaniu w zakresie skutków, jakie przepisy prawa pracy wiążą z nawiązaniem stosunku pracy oraz obowiązkami w zakresie podatków i ubezpieczeń społecznych powstałymi od dnia jej wydania. Nie zmieni tego ewentualne wniesienie odwołania, które jednak wpłynie na wstrzymanie w zakresie skutków, jakie przepisy prawa wiążą z obowiązkami w zakresie podatków i ubezpieczeń społecznych powstałymi przed dniem wydania decyzji. Takie wstrzymanie będzie miało miejsce do dnia upływu terminu na wniesienie odwołania, a w przypadku wniesienia odwołania do dnia prawomocnego orzeczenia sądu.

Warto zwrócić uwagę na to, że w przepisach nie przewidziano żadnych ograniczeń w zakresie tego, ile lat wstecz Oznacza to, że inspektor PIP będzie w praktyce mógł wydać badać i przekształcać umowy nawet sprzed 20 lat. Jak wskazuje portal prawo.pl, na takim rozwiązaniu skorzysta głównie ZUS, który będzie mógł żądać zapłaty składek za te 20 lat. Portal podkreśla, że takie rozwiązanie będzie godziło w konstytucyjną zasadę zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa, a dodatkowo narusza zasadę ochrony praw nabytych, interesów w toku i swobodę zawierania umów. Pociągnie też za sobą konsekwencje istotne dla przedsiębiorców, a dotyczące rozliczania przychodów i kosztów.

REKLAMA

Zobacz również:

Co z kosztami i przychodami przedsiębiorców?

Specjaliści, którzy wypowiedzieli się dla portalu prawo.pl zwrócili uwagę również na to, że wprowadzenie przepisów takim brzmieniu sprawi również, że sądy zostaną zasypane sprawami zapoczątkowanymi decyzjami wydanymi przez inspektorów PIP, co w dłuższej perspektywie jeszcze mocniej sparaliżuje i tak już niewydolny system. Odpowiadają też na argument Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazany w uzasadnieniu do projektu, zgodnie z którym wprowadzenie omawianych zmian jest konieczne w związku z koniecznością realizacji Krajowego Planu Odbudowy. Wskazują, że w KPO Polska zobowiązała się do objęcia ubezpieczeniami społecznymi umów cywilnoprawnych, a nie do zwiększania uprawnień inspekcji pracy. To zaś oznacza, że warto wrócić do pierwotnego pomysłu ozusowania umów cywilnoprawnych, a równolegle wzmocnić kadrowo i finansowo PIP, które już na gruncie obecnie obowiązujących przepisów ma narzędzia do tego, by zapobiegać obchodzeniu prawa i egzekwować stosowanie przepisów z zakresu prawa pracy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

Polecamy: Kalendarz 2026

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Kończy się czas na złożenie tego zaświadczenia. Stawką może być nawet 1800 złotych. Sprawdź, co zrobić, by nie stracić pieniędzy
13 paź 2025

Wrzesień i październik to miesiące, w których rozpoczynają się nowy rok szkolny i nowy rok akademicki. Dla wielu uczniów i studentów oznacza to konieczność dopełnienia formalności związanych z potwierdzeniem w odpowiednich organach, że kontynuują naukę. Stawką może być nawet 1800 złotych.
Wyrzucasz zużyte baterie lub żarówki do zwykłych odpadów? Może Cię to kosztować nawet 5000 zł
12 paź 2025

Czy czasami przez roztargnienie albo z wygody wyrzuciłeś zużyte baterie, lub przepalone żarówki, w tym LED, do zwykłych pojemników na odpady segregowane, albo do odpadów zmieszanych? Okazuje się, że taka z pozoru niewinna czynność może Cię kosztować nawet 5000 zł!
Nie popełnij tego błędu w 2026 r.: Te 3 miesiące to pułapka! ZUS obniży Twoją emeryturę, jeśli złożysz wniosek w złym terminie
12 paź 2025

Przejście na emeryturę to jedna z najważniejszych decyzji finansowych, a wybór miesiąca złożenia wniosku do ZUS w 2026 r. będzie miał kluczowe znaczenie. Jeśli popełnisz błąd i złożysz wniosek w marcu, kwietniu lub maju, stracisz nawet kilkaset złotych rocznie! To efekt mechanizmu waloryzacji, który co roku faworyzuje wnioski złożone w lutym i lipcu. Sprawdź, dlaczego te trzy miesiące stanowią pułapkę dla przyszłych emerytów i jak zyskać na prognozowanej waloryzacji 4,88%.
4800 zł dodatku dla matek od ZUS. Kto dostanie matczyną emeryturę i jak złożyć wniosek?
12 paź 2025

Matczyna Emerytura (RŚU) gwarantuje minimalne świadczenie (ok. 1780 zł brutto) matkom, które wychowały czworo lub więcej dzieci i nie wypracowały stażu. Maksymalny dodatek roczny to 4800 zł. Świadczenie przysługuje od 60. roku życia matki i wymaga złożenia wniosku w ZUS, gdyż nie jest przyznawane automatycznie.

REKLAMA

Luka w przepisach: Osoba niepełnosprawna w domu z opieką. Koszt 3000 zł. Nie można 3000 zł pokryć z świadczenia wspierającego
11 paź 2025

Przykład: Osoba niepełnosprawna (stopień znaczny) jest pod opieką całodobową w specjalnym ośrodku. Opłata miesięczna za dom opieki wynosi 4000 zł. Nie można pokryć kosztu 4000 zł ze świadczenia wspierającego. Ten zakaz jest bez sensu. I na tym polega luka w przepisach
Wystarczy 200 zł i możesz mieć wpisane nowe uprawnienia w prawo jazdy bez kosztownego kursu – chodzi o kod 96
11 paź 2025

Kursy na prawo jazdy lub poszerzenie uprawnień od wielu lat systematycznie drożeją – niemal co roku można się spodziewać korekty cen w górę. Ale jest pewien rodzaj uprawnienia, które możesz nabyć bez konieczności odbywania kosztownego kursu – musisz tylko zapłacić 200 zł i od razu przystępujesz do egzaminu, tzn. w najbliższym wolnym terminie w ośrodku egzaminowania.
2 mln kapitału i życie z odsetek w 2025 r. Ile musisz odłożyć, żeby rzucić pracę? Najnowsze wyliczenia
11 paź 2025

Seniorzy 75+ mogą liczyć na znaczną podwyżkę świadczeń! Od 1 marca 2026 r. dodatek pielęgnacyjny, wypłacany przez ZUS, wzrośnie do 364,59 zł miesięcznie (wzrost o ok. 16 zł). To pieniądze przyznawane z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku. W artykule sprawdzisz, komu dokładnie przysługuje to świadczenie i jaka będzie dokładna waloryzacja.

ZUS zmienia zasady zwolnień lekarskich. 2 miliony L4 do weryfikacji. Kiedy ZUS Cię wezwie?
11 paź 2025

Liczba zwolnień lekarskich w Polsce dynamicznie rośnie, zwłaszcza z powodu zaburzeń psychicznych. ZUS w odpowiedzi na ten trend intensyfikuje kontrole, a prognozy mówią nawet o 2 milionach weryfikacji L4. Zakład ma prawo skontrolować Cię formalnie i merytorycznie (badanie u orzecznika). Jeśli masz L4 na depresję lub lęki, musisz ściśle przestrzegać zaleceń, bo w razie naruszenia ZUS może cofnąć zasiłek chorobowy za cały okres.

REKLAMA

Emerytura stażowa 3500 zł od ZUS. Kto dostanie ją już w 2026 r.? Jest warunek 38 lub 39 lat pracy
11 paź 2025

Emerytury stażowe to długo oczekiwana reforma umożliwiająca wcześniejsze przejście na odpoczynek osobom z długim stażem pracy (bez czekania na 60/65 lat). Projekt ma wejść w życie w 2026 r. Wiele wskazuje, że minimalne świadczenie wyniesie około 3500 zł. Kluczowy warunek to 38 lat stażu dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn oraz fakt, że emerytura musi być wyższa niż minimalna.
688,00 złotych – co najmniej tyle podatku zapłaci pracownik, który dostanie od pracodawcy prezent. O jakie przypadki chodzi?
11 paź 2025

Wręczenie pracownikowi prezentu (np. bonu, nagrody rzeczowej) z punktu widzenia prawa nie jest miłym gestem, lecz opodatkowanym przychodem. Pracownik może być zmuszony do zapłaty co najmniej 688 zł podatku i składek ZUS od prezentu o wartości 2000 zł. Kluczowe jest, czy prezent pochodzi z Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) – tylko to daje szansę na uniknięcie wysokiego obciążenia.

REKLAMA