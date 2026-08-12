REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Podwyżka renty wdowiej od 2027 r. - 25% drugiego świadczenia zamiast 15%. Ale uwaga na limit kwotowy świadczeń w zbiegu

Podwyżka renty wdowiej od 2027 r. - 25% drugiego świadczenia zamiast 15%. Ale uwaga na limit kwotowy świadczeń w zbiegu

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
12 sierpnia 2026, 13:45
oprac. Paweł Huczko
Podwyżka renty wdowiej od 2027 roku: 25% drugiego świadczenia zamiast 15%. ZUS przeliczy rentę automatycznie
Podwyżka renty wdowiej od 2027 roku: 25% drugiego świadczenia zamiast 15%. ZUS przeliczy rentę automatycznie
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W całej Polsce dotąd ponad milion osób uzyskało z ZUS-u prawo do renty wdowiej, pobiera to świadczenie i zyska podwyżkę od 2027 roku - informuje ZUS. W 2026 roku świadczenia w zbiegu (potocznie zwane rentą wdowią) można otrzymywać w wysokości 100% własnej emerytury lub renty oraz 15 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku - albo odwrotnie: 100% renty po małżonku i 15% własnego świadczenia. A już od stycznia 2027 r. druga część świadczenia wzrośnie z 15 proc. do 25 proc., Co ważne ZUS przeliczy ii podwyższy renty wdowie z urzędu, bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków.

rozwiń >

Prawie milion osób uzyskało rentę wdowią

Od początku stycznia 2025 roku do końca marca 2026 roku do ZUS-u wpłynęło 1 mln 190 tys. wniosków o rentę wdowią, w tym 67,4 tys. w województwie kujawsko-pomorskim. Najwięcej formularzy złożono w województwach śląskim, mazowieckim i wielkopolskim, a najmniej w podlaskim, lubuskim i opolskim. ZUS rozpoczął wypłatę świadczeń w zbiegu 1 lipca 2025 roku - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

ZUS nie przyznał jednak renty wdowiej wszystkim wnioskującym. W czerwcu 2026 r. w całym kraju pobierało rentę wdowią 993,4 tys. osób, w tym 56 tys. w województwie kujawsko-pomorskim. Ale od uruchomienia wypłat w lipcu 2025 r. przynajmniej jedną wypłatę w ramach renty wdowiej otrzymało około 1,1 mln osób.

REKLAMA

REKLAMA

Komu przysługuje renta wdowia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca rentę wdowią osobom, które złożyły wniosek i spełniły wymagane warunki. Świadczenie przysługuje wdowom i wdowcom, którzy:
- osiągnęli powszechny wiek emerytalny wynoszący 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn,
- pozostawali w związku małżeńskim do dnia śmierci współmałżonka,
- nabyli prawo do renty rodzinnej nie wcześniej niż pięć lat przed osiągnięciem tego wieku oraz
- nie zawarli ponownie małżeństwa.

Prawo do łączenia świadczeń dotyczy wyłącznie renty rodzinnej po ostatnim zmarłym małżonku. Zawarcie nowego związku małżeńskiego oznacza utratę prawa do pobierania świadczeń w zbiegu, czyli łączenia własnego świadczenia z rentą rodzinną.

Ile wynosi renta wdowia

Renta wdowia może być wypłacana w wysokości 100 procent własnego świadczenia, na przykład emerytury, oraz 15 procent renty rodzinnej po zmarłym małżonku albo odwrotnie, przy czym renta rodzinna dla jednej osoby wynosi 85 procent świadczenia, które przysługiwałoby osobie zmarłej.

W pierwszej połowie 2026 r. ZUS wypłacił z tytułu renty wdowiej w całej Polsce ponad 22,8 mld zł, z czego 1,93 mld zł stanowiło 15 proc. drugiego świadczenia. W czerwcu 2026 r. przeciętna łączna kwota świadczeń wypłacanych w ramach renty wdowiej wyniosła 3949,43 zł (w skali całego kraju), a w województwie kujawsko-pomorskim 3919,15 zł.

Samo doliczenie 15 proc. drugiego świadczenia zwiększało miesięczną wypłatę średnio o 379,10 zł.

Podwyżka od 2027 roku - 25% zamiast 15%

Od 1 stycznia 2027 r. wysokość drugiego świadczenia wypłacanego w zbiegu zostanie z urzędu podwyższona do 25 procent. Uprawnione osoby nie będą musiały składać w tej sprawie wniosku, ponieważ ZUS sam przeliczy świadczenia.

REKLAMA

Limit renty wdowiej - 3-krotność najniższej emerytury

Co ważne, łączna kwota renty wdowiej nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury, czyli od marca 2026 r. - 5935,47 zł brutto. Limit ten obowiązuje do 28 lutego 2027 r. Jeśli suma świadczeń przekracza tę kwotę, zostaje pomniejszona o wartość przekroczenia. Natomiast gdy już jedno świadczenie, na przykład emerytura albo renta rodzinna, jest równe temu limitowi lub go przekracza, renta wdowia nie przysługuje i wypłacane jest tylko jedno świadczenie. Oznacza to, że osoby otrzymujące na przykład emeryturę w wysokości 6000 zł brutto nie nabędą prawa do renty wdowiej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak złożyć wniosek o rentę wdowią?

Wniosek o rentę wdowią można złożyć w placówce ZUS-u, wysłać pocztą lub przekazać elektronicznie przez platformę eZUS. W tym celu należy wypełnić formularz ERWD. Osoba składająca wniosek może samodzielnie wybrać najkorzystniejszy wariant wypłaty albo zaznaczyć we wniosku, aby wyboru wyższego świadczenia dokonał ZUS.

Do renty wdowiej można dorabiać

ZUS informuje, że pobieranie renty wdowiej nie wyklucza aktywności zawodowej. Osoby, które mają do niej prawo, mogą pracować i osiągać dodatkowe dochody bez ograniczeń. Wynika to z faktu, że renta wdowia przysługuje osobom, które mają już ustalone prawo do świadczeń po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, dlatego zarobki nie wpływają na wysokość pobieranych świadczeń ani na ich wypłatę.

Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Zobacz również:
Źródło: ZUS
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Prawo
Zatrudnianie pracowników młodocianych. Od września zmieni się wysokość wynagrodzenia
12 sie 2026

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie. Od września zmieni się jego wysokość. Jakie warunki muszą być spełnione, żeby zatrudnić pracownika młodocianego w celu przygotowania zawodowego?
Odeszli ze służby tuż przed podwyżką. Byli funkcjonariusze nie dostaną wyrównania uposażenia
12 sie 2026

Odszedłeś ze służby w styczniu albo lutym 2023 roku i przez ostatnie trzy lata liczyłeś, że w końcu ktoś przeliczy Ci emeryturę, odprawę i ekwiwalent za urlop według podwyższonych stawek, które weszły w życie już 1 marca? NSA właśnie zamknął tę furtkę i to od razu w ośmiu sprawach naraz. Wyroki z 15 lipca 2026 r. dotyczą tysięcy byłych funkcjonariuszy Policji, którzy odeszli ze służby za wcześnie.
Rodzice publikują, prawo reaguje. Koniec z beztroskim udostępnianiem zdjęć dzieci?
12 sie 2026

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje wprowadzenie przepisów odnoszących się do ochrony wizerunku małoletniego – przekazał resort w odpowiedzi na pytanie RPO. Przetwarzanie tego wizerunku będzie możliwe po uzyskaniu zgody jego przedstawiciela ustawowego lub małoletniego powyżej 16 lat.
ZUS finansuje 24 dni rehabilitacji. Sprawdź, komu przysługuje turnus
12 sie 2026

ZUS finansuje 24-dniową rehabilitację leczniczą dla osób, którym z powodu choroby lub urazu grozi długotrwała utrata zdolności do pracy, a które po rehabilitacji mogą tę zdolność utrzymać albo odzyskać. Program może odbywać się w systemie stacjonarnym albo ambulatoryjnym. O potrzebie rehabilitacji orzeka lekarz orzecznik ZUS.

REKLAMA

Pracoholizm pod lupą ekspertki. Dlaczego nie umiemy odłączyć się od pracy?
12 sie 2026

Dotychczas badacze uważali, że na rozwój pracoholizmu bardziej podatne mogą być osoby o wysokim poziomie neurotyzmu lub perfekcjonizmu. Najnowsze badania wskazują, że większy wpływ ma kultura organizacyjna czy zachowanie przełożonych - powiedziała PAP psycholożka, ekspertka SWPS Żaneta Rachwaniec.
Nie tylko 14 sierpnia, ale również 17 sierpnia 2026 r. wolny od pracy – aż 4 dni wolnego w sierpniu br., długi weekend bez wykorzystywania urlopu wypoczynkowego
12 sie 2026

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (święto Wojska Polskiego), które obchodzone jest 15 sierpnia każdego roku, w 2026 roku przypada w sobotę. Dzięki temu – z uwagi na przysługiwanie, na podstawie art. 130 par. 2 kodeku pracy, dnia wolnego od pracy, w zamian za święto przypadające w sobotę – wielu pracowników, czeka długi weekend sierpniowy. Okazuje się jednak, że istnieje sposób, aby ten długi weekend sierpniowy trwał nie 3, a aż 4 dni i nie trzeba wykorzystywać w tym celu ani jednego dnia urlopu wypoczynkowego. Kto i na jakich zasadach, może z niego skorzystać?
Zgoda na zdjęcie dziecka w Internecie - nowe przepisy o sharentingu i obowiązkach rodziców
12 sie 2026

Publikujesz zdjęcie swojego dziecka w social mediach i myślisz, że to Twoja sprawa, bo to przecież Twoje dziecko? MS szykuje przepisy, które podważą takie podejście. W odpowiedzi na kolejne pismo RPO resort właśnie ujawnił konkretne zmiany przepisów: zgoda na wizerunek dziecka, obowiązek jej dokumentowania i nowy zapis w Kodeksie rodzinnym, wprost odnoszący się do sharentingu. Co się zmieni?
Podarowałeś mieszkanie i żałujesz? Darowiznę można odwołać, ale nie z każdego powodu
11 sie 2026

Przekazanie dziecku mieszkania, samochodu czy dużej sumy pieniędzy nie zawsze oznacza, że darczyńca definitywnie traci możliwość odzyskania majątku. Obowiązujące przepisy pozwalają w określonych przypadkach odwołać darowiznę, ale konieczne jest spełnienie warunków określonych w Kodeksie cywilnym. Co zrobić, żeby odzyskać majątek?

REKLAMA

Jak nie płacić zachowku? Prawo przewiduje kilka możliwości
11 sie 2026

Samo pominięcie bliskiej osoby w testamencie nie wystarczy, żeby pozbawić ją zachowku. Obowiązujące przepisy przewidują jednak sytuacje, w których roszczenie o zachowek może w ogóle nie powstać albo jego dochodzenie będzie wyłączone. Zasady te dotyczą przede wszystkim dzieci i dalszych zstępnych, małżonka oraz – w określonych przypadkach – rodziców spadkodawcy i obowiązują już obecnie.
Sąd Najwyższy: Jeden błąd w umowie kredytowej może zdecydować o darmowym kredycie dla konsumenta
11 sie 2026

Wyrok Sądu Najwyższego z 8 lipca 2026 r. może mieć istotne znaczenie dla tysięcy sporów dotyczących sankcji kredytu darmowego. Sąd Najwyższy uchylił niekorzystny dla kredytobiorcy wyrok sądu drugiej instancji i wskazał, w jaki sposób należy oceniać prawidłowość umów o kredyt konsumencki. W centrum uwagi znalazły się m.in. rzeczywisty koszt kredytu, RRSO, odsetki naliczane od kredytowanych kosztów, zasady zmiany opłat oraz obowiązki informacyjne banków.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA