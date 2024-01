Komunikat PFRON: Przypominamy o prawidłowej kolejności składaniu formularzy w 2024 r. Inaczej wezwiemy do korekty [refundacja dla osób niepełnosprawnych]

Komunikat PFRON dotyczy formularzy INF-O-PdM lub INF-O-PdR.

Poniżej pełna treść komunikatu PFRON:

Przypominamy, że z pierwszym składanym w 2024 r. wnioskiem lub korektą wniosku Wn-U-G[1] musicie Państwo złożyć formularz INF-O-PdM[2] lub INF-O-PdR[3]. Przy określeniu, który wniosek jest pierwszy w nowym roku kalendarzowym, istotna jest data nadania wniosku.

Jeśli nie załączycie Państwo jednego ze wskazanych powyżej formularzy do pierwszego składanego po 31.12.2023 r. wniosku Wn-U-G lub korekty, spowoduje to odrzucenie dokumentu i wygenerowanie wezwania do korekty.

Formularze są dostępne w Biurze Funduszu, Oddziałach terenowych PFRON oraz na witrynie PFRON. Jeśli składają Państwo wnioski za pośrednictwem Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (dalej SODiR), formularz INF-O-PdM lub INF-O-PdR dołącza się jako załącznik po wypełnieniu i podpisaniu wniosku Wn-U-G.

Jeśli korzystacie Państwo z papierowej formy składania dokumentów, wysyłacie Państwo wnioski do właściwego Oddziału PFRON. Formularz INF-O-PdM lub INF-O-PdR prosimy wysłać wraz z wnioskiem Wn-U-G/korektą wniosku Wn-U-G.

Instrukcja składania wniosku do PFRON

Wnioski składane w SODiR – instrukcja składania wniosku z załącznikiem

Wypełnij najpierw wymagane pozycje we wniosku Wn-U-G. Załączam INF-O-P-dM lub INF-O-P-dR, który składany jest wraz z pierwszym Wn-U-G w danym roku, w przypadku zmiany danych zawartych w tych drukach oraz w celu wykazania pomocy z innych źródeł do składek ZUS. W sekcji oświadczeń zaznacz: Po wykonaniu czynności z punktu 1-2, zapisz wniosek Wn-U-G poprzez wybranie przycisku ‘Podpisz podpisem PFRON’ (lub ‘Podpisz podpisem kwalifikowanym’). Podczas próby zapisywania wniosku, SODiR dokonuje pierwszego sprawdzenia kompletności wpisanych danych. Jeśli wystąpi błąd, system prosi o poprawienie podświetlonych na czerwono pól. Jeśli wszystkie wymagane pola są wypełnione poprawnie, podpisz wniosek hasłem do klucza prywatnego. Po wpisaniu hasła do klucza prywatnego i naciśnięciu ‘OK’ wniosek zostaje zapisany. Następuje powrót do wypełnionego wniosku. Przy pomocy dostępnego na dole wniosku przycisku ‘Załączniki’ przejdź do listy załączników do wniosku Wn-U-G. Po naciśnięciu przycisku ‘Odśwież’, wybierz przycisk: ‘dodaj INF-O-PdM’ lub ‘dodaj INF-O-PdR’. Po wypełnianiu wymaganych pozycji zapisz formularz używając przycisku: ‘Podpisz podpisem PFRON’ (lub ‘Podpisz podpisem kwalifikowanym’). Podczas próby zapisywania formularza, SODiR dokonuje pierwszego sprawdzenia kompletności wpisanych danych. Jeśli wystąpiły błędy, system prosi o ich poprawienie sygnalizując ich wystąpienie odpowiednim komunikatem. Jeśli wszystkie wymagane pola są wypełnione, podpisz formularz hasłem do klucza prywatnego. Po wpisaniu hasła do klucza prywatnego i naciśnięciu ‘OK’ formularz zostaje zapisany. Następuje powrót do listy załączników, z której przy użyciu przycisku ‘Powrót’ przechodzisz do zapisanego wcześniej wniosku Wn-U-G. Wniosek można jeszcze edytować (przycisk ‘Edycja’) lub wysłać do PFRON. Po naciśnięciu opcji ‘Wyślij z podpisem PFRON’ (lub ‘Wyślij z podpisem kwalifikowanym’) podaj hasło do klucza prywatnego oraz naciśnij ‘OK’. Potwierdzenie poprawnie wykonanej czynności SODiR zasygnalizuje odpowiednim komunikatem.

Wniosku wysłanego do PFRON nie można edytować. Można sprawdzić, jaki status uzyskał złożony dokument poprzez odczytanie korespondencji systemowej.

Jeżeli będziecie mieć Państwo pytania w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne (np. jak złożyć wniosek Wn-U-G z załącznikiem INF-O-PdM lub INF-O-PdR za pośrednictwem SODiR), prosimy o kontakt z nami pod numerem telefonu: (22) 581-84-10 wew. 1. Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00. Możecie Państwo do nas również pisać w tej sprawie na adres: sod@pfron.org.pl lub w SODiR w module ‘Korespondencja’.

Przypisy do aktów prawnych

Przypis [1] Wniosek osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne.

Przypis [2] Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Przypis [3] Formularz informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.