Ustawa z 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (dalej jako: ustawa) jest bardzo obszerna! Składa się z aż XIV działów, 453 artykułów (330 stron) oraz zmienia 51 ustaw! Jeszcze w tym kwartale 2025 r. wejdzie w życie. Z dniem wejścia w życie ustawy traci moc ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Co się zmieni? Miedzy innymi serwis ePraca. Wprawdzie już od jakiegoś czasu można szukać pracy w aplikacji ePraca. Aplikacja do łatwego zainstalowania na telefon jest nowoczesnym narzędziem, dla tych którzy chcą zmienić czy szukają pracy. Co ważne, w związku ze zmianami ustawowymi, w zakresie portalu i aplikacji ePraca został uregulowany nowy obowiązek zgłaszania ofert pracy przez pracodawców - ale których?

Na czym polega e-praca?

Jak wskazuje Resort Pracy, jedną z istotnych zmian w związku z uchwaleniem ustawy jest:

zwiększenie liczby ofert pracy w publicznej w rządowej, bazie ofert pracy (ePraca) poprzez: ułatwienie pracodawcom zgłaszania ofert pracy elektronicznie;

zobowiązanie wszystkich pracodawców z sektora publicznego do zgłaszania swoich ofert pracy do ePracy (od niektórych podmiotów oferty będą pobierane automatycznie np. z serwisu KPRM z ofertami pracy w służbie cywilnej);

(od niektórych podmiotów oferty będą pobierane automatycznie np. z serwisu KPRM z ofertami pracy w służbie cywilnej); umożliwienie publikowania ofert pracy osobom fizycznym np. w zakresie usług opiekuńczych dla osób starszych lub niepełnosprawnych, rolnikom.

Jaka jest najlepsza wyszukiwarka ofert pracy?

Wyszukiwarka ePraca, to jedna z lepszych ofert pracy do wyszukiwania pracy. Aplikacja umożliwia przeglądanie ofert pracy pochodzących z:

Powiatowych urzędów pracy,

Wojewódzkich urzędów pracy,

Ochotniczych Hufców Pracy.

Zalety wyszukiwarki ePraca to:

Wyskakujące powiadomienia – informacje o nowy ofertach, szkoleniach, targach, etc.,

Miejsca, lokalizator GPS – wyszukiwanie w okolicy, prezentacja na mapie, wyznaczanie mapy dojazdu,

Połączenia telefoniczne – natychmiastowe wykonywanie połączeń, wysyłanie SMS/email,

Kalendarz – zapisywanie terminów spotkań lub zaplanowanych wydarzeń (targów, szkoleń, etc.),

Kontakty – zapisywanie danych kontaktowych,

Mechanizmy podpowiedzi i wyszukiwania,

Połączenia - bezpośrednie przywołanie numeru telefonu i wywołanie połączenia telefonicznego,

Konta - proste przywołanie adresu email i wysłanie poczty elektronicznej,

Subskrypcje – zapisane kryteria wyszukiwania ofert pracy i wydarzeń,

Publikacja ofert pracy i wydarzeń w charakterze postów na kontach użytkowników w portalach społecznościowych,

Ważne Aplikację można pobrać bezpłatnie w sklepie Google Play na urządzenia mobilne z systemem Android.

Nowe zasady wyszukiwarki ePraca

Minister właściwy do spraw pracy prowadzi bazę ofert pracy, zwaną dalej „ePracą”. Zgodnie z nowymi przepisami ustawy oferty pracy do ePracy zgłaszają:

a) podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902),

b) WUP w przypadku ofert pracy otrzymanych od pracodawców z państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a–c;

Z kolei mogą zgłaszać do wyszukiwarki ePraca swoje oferty pracy, takie podmioty jak:

a) pracodawcy niebędący podmiotami, o których mowa w pkt 1 lit. a,

b) w imieniu pracodawców PUP.

PUP zapewnia w swojej siedzibie pomoc przy zgłaszaniu ofert pracy do ePracy. Pracodawca w zgłoszeniu oferty pracy wybiera PUP wiodący w zakresie realizacji oferty pracy, właściwy ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo inny wybrany przez siebie PUP. Pracodawca poza wybraniem PUP wiodącego może wybrać dodatkowe PUP odpowiedzialne za realizację oferty pracy, w szczególności, jeżeli miejscem wykonywania pracy określonym w ofercie pracy jest województwo lub teren całego kraju.

Co ważne, pracodawca, zgłaszając ofertę pracy do ePracy, może nie wyrazić zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację przez osoby niezarejestrowane, w tym osoby bierne zawodowo. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, oferta może być udostępniona w pełnym zakresie bezrobotnym lub poszukującym pracy, którzy spełniają wymagania określone w tej ofercie.