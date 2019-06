Praca w logistyce - BHP w magazynie

Nowe miejsca pracy w transporcie i gospodarce magazynowej

Prawie 50 tys. – tyle wynosi liczba nowych miejsc pracy utworzonych w transporcie i gospodarce magazynowej w 2018 r., podaje GUS. To wzrost o niecałe 20 tys. w ciągu ostatnich 4 lat. Jest to niezwykła szansa rozwoju branży, a jednocześnie wyzwanie z zakresu bhp.

Praca w logistyce

Według raportu Grupy Progres branża logistyczna jest w ścisłej czołówce specjalizacji 2018 r., w których chcieliby pracować kandydaci. Jednak pomimo dużego zainteresowania, w branży wciąż brakuje rąk do pracy. W poprzednim roku o jedno miejsce rywalizowało średnio 20 osób, a największym zainteresowaniem cieszyły się stanowiska: specjalisty ds. logistyki, trenera procesów i operatora wózka widłowego.

Jednocześnie, jak pokazują dane z kampanii „Jeden telefon i masz pracę” Grupy Progres, braki kadrowe będą wypełniać nie tylko rodzimi pracownicy, ale również obywatele Ukrainy – w 2018 r. aż 66 proc. z nich myślących o wyjeździe do Polski w celach zarobkowych deklarowało, że chciałoby podjąć w Polsce pracę w branży logistycznej: zarówno mężczyźni (42 proc.), jak i kobiety (58 proc.). Badanie „Bezpieczeństwo w pracy w Polsce 2018” na zlecenie Koalicji Bezpieczni w Pracy pokazało, że wśród obywateli Ukrainy transport i logistyka cieszy się dużym zainteresowaniem, a pracę w tej branży zadeklarowało 9 proc. respondentów badania.

Wypadki przy pracy w 2018 r.

Branża magazynowa i produkcyjna pod względem zatrudnienia jest jedną z najdynamiczniej się rozwijających i nic nie wskazuje na to, aby doszło do spowolnienia. Obecnie w tej branży pracuje niemalże 3 mln osób, przede wszystkim w wieku do 25 lat. Jak podaje raport SEGRO i Randstad Polska „Rynek magazynowy i lekkiej produkcji – wyzwania i trendy w zatrudnieniu” z 2018 r. prawie 40 proc. pracodawców magazynowych i produkcyjnych planuje w najbliższych miesiącach pozyskać nowych pracowników. W większości będą to pracownicy fizyczni, w których pracy przestrzeganie zasad bhp powinno być szczególnie istotne.

Według danych GUS w 2018 r. w branży transportu i gospodarki magazynowej miało miejsce 6885 wypadków, w tym 33 ze skutkiem śmiertelnym. W porównaniu z 2017 r. widoczna jest niewielka poprawa, zarówno jeśli chodzi o liczbę wypadków (6949), jak i wypadki ze skutkiem śmiertelnym (56). Jednocześnie analizując dane z poprzednich lat można zauważyć, że wielkość zatrudnienia w branży jest wprost proporcjonalna do wzrostu wypadkowości.

Zagrożenia w magazynie i ich zapobieganie

- Uszkodzenia systemów regałów wysokiego składowania, zagrożenia wynikające z nieodpowiedniej organizacji ruchu wewnątrzzakładowego, kolizje wózków jezdniowych z infrastrukturą magazynową – to tylko kilka potencjalnych niebezpieczeństw, mogących mieć miejsce podczas pracy w magazynie. Według badania przeprowadzonego przez CIOP najwięcej wypadków przy pracy powoduje nieprawidłowe zachowanie się pracownika, które najczęściej jest wynikiem niewiedzy. W przypadku cudzoziemców, problem ten może przybierać na sile. Podstawą w każdym magazynie powinno być przeprowadzanie szkoleń bhp skrojonych na miarę zakresu obowiązków pracownika, gdzie wiedza teoretyczna jest uzupełniana praktycznymi ćwiczeniami, a całość jest prowadzona w sposób przystępny i zrozumiały. Jak się bowiem okazuje, w przypadku obcokrajowców największym problemem dotyczącym szkoleń bhp jest bariera językowa – podaje raport „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2018”. Zatem niezwykle istotna jest również jasna i uniwersalna komunikacja wewnątrzzakładowa. Na przykład przedstawienie informacji o potencjalnych niebezpieczeństwach w formie piktogramów, może uchronić pracownika od wypadku, a nawet uratować mu życie – zauważa Przemysław Lewicki, Kierownik ds. BHP i Zarządzania Ciągłością Biznesu DHL Exel Supply Chain.