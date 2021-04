Zatrudnianie „alimenciarzy” – zmiany w 2021 r.

Zatrudnianie dłużników alimentacyjnych

W Kodeksie pracy zostanie wprowadzone doprecyzowanie, zgodnie z którym odpowiedzialność pracodawcy skutkująca wyższą grzywną w przypadku:

zatrudnienia „na czarno” dłużnika alimentacyjnego lub

wypłacania dłużnikowi alimentacyjnemu wynagrodzenia „pod stołem”

będzie ograniczona do przypadków pracowników ujawnionych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

reklama reklama



Zmiany mają wejść w życie 1 lipca 2021 r.

Dłużnik alimentacyjny pracuje „na czarno” - jakie kary?

Bez zmian pozostaną sankcję przewidziane za tego rodzaju wykroczenia. Pracodawca, który nie potwierdzi na piśmie zawartej z pracownikiem ujawnionym w Krajowym Rejestrze Zadłużonych umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy będzie podlegał karze grzywny od 15 do 45 tys. zł.

Taka sama kara będzie groziła za wypłacanie wynagrodzenia wyższego niż wynikające z zawartej umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych pracownikowi ujawnionemu w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Wysokie kary za bezumowne zatrudnianie „alimenciarzy” i za wypłacanie wyższego niż wynikające z umowy wynagrodzenia obowiązują od 1 grudnia 2020 r. W praktyce jednak pracodawcy mogą mieć wątpliwości dotyczące tego jak zweryfikować czy dana osoba rzeczywiście jest dłużnikiem alimentacyjnym.

Zgodnie z projektem w Krajowym Rejestrze Zadłużonych ujawnieni będą dłużnicy, wobec których toczy się zarówno egzekucja świadczeń alimentacyjnych, jak i dłużnicy, wobec których toczy się egzekucja należności budżetu państwa. W rejestrze pojawią się zatem osoby zadłużone chociażby z jednego z tytułów. Obecne przepisy przewidują, iż rejestr obejmowałby osoby, wobec których toczy się łącznie egzekucja należności budżetu państwa oraz egzekucja świadczeń alimentacyjnych.

Podstawa prawna:

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny (etap legislacyjny: skierowany do I czytania w Sejmie)