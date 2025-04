Co nowego dla przedsiębiorców w 2025? Dużo: Prezydent RP podpisał ustawę - o różnych ulgach i dofinansowaniach dla pracodawców

Podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia nie dotyczy tylko przywilejów dla pracowników, bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami. W bardzo obszernej ustawie można znaleźć szereg przepisów uprawniających pracodawców do wielu ulg, w tym z zakresie opłacania składek ubezpieczeniowych, jak i dofinansowań.

Podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia nie dotyczy tylko przywilejów dla pracowników, bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami. W bardzo obszernej ustawie można znaleźć szereg przepisów uprawniających pracodawców do wielu ulg, w tym z zakresie opłacania składek ubezpieczeniowych, jak i dofinansowań. Jak podkreśla resort pracy: Nowa ustawa reguluje zadania państwa w zakresie aktywności zawodowej, wspierania zatrudnienia oraz rynku pracy. No właśnie, to wspieranie zatrudnienia będzie się odbywało nie tylko na korzyść pracowników, ale i pracodawców.

Ważne Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w całości zostanie uchylona i zastąpiona ustawą o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia składa się XIV działów, 453 artykułów (330 stron) oraz zmienia 51 ustaw.

Co nowego dla przedsiębiorców w 2025? Refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne dla pracodawców

W zakresie refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych, którzy ukończyli co najmniej 50. rok życia przepisy stanowią modyfikację aktualnych przepisów w tym zakresie. Dofinansowanie będzie przysługiwało za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50. rok życia, a nie ukończył 60 lat – w przypadku kobiety lub 65 lat – w przypadku mężczyzny, albo poszukującego pracy, który ukończył 60 lat – w przypadku kobiety lub 65 lat – w przypadku mężczyzny. Tak jak obecnie dofinansowanie wynagrodzenia będzie przysługiwało w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.

Co nowego dla przedsiębiorców w 2025? Wsparcie dla mikroprzedsiębiorców 2025. Ma nastąpić rozwój firm rodzinnych

Dzięki podpisaniu tak ważnej dla polskiego rynku ustawy na pomoc mogą liczyć przedsiębiorstwa rodzinne będące mikroprzedsiebiorcami. To właśnie tak grupa przedsiębiorców ma możliwość dzięki zmianom uzyskać pomoc z PUP, czyli z Powiatowego Urzędu Pracy. Taka forma pomocy będzie możliwa z PUP, nawet pomimo pokrewieństwa klienta powiatowego urzędu pracy z pracodawcą, u którego podjął lub planuje podjąć zatrudnienie. W założeniu ma to sprzyjać rozwojowi małych rodzinnych firm, które jednak też sporo wnoszą do budżetu państwa. W konsekwencji w wieloletniej perspektywie czasowej spowoduje to wzrost zatrudnienia w podmiotach tego typu i przyczyni się do zwiększenia wpływów do budżetu państwa. W ramach nowej ustawy formy pomocy udzielane przez powiatowy urząd pracy to:

prace interwencyjne,

grant na utworzenie stanowiska pracy zdalnej,

pożyczka na utworzenie stanowiska pracy.

Co nowego dla przedsiębiorców w 2025? Koniec z wpisem do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (ale nie dla wszystkich)

Kolejną istotną zmianą w prawie dla przedsiębiorców w 2025 r., na skutek ustawy jest to, że zniesiony zostanie obowiązek uzyskiwania wpisu do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia, ale uwaga, tylko przez firmy świadczące usługi doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego. Obowiązek pozostanie dla usług narażonych na nadużycia tj. pośrednictwa pracy i pracy tymczasowej.

Co nowego dla przedsiębiorców w 2025? Zmiany w podatkach dla przedsiębiorców w 2025

Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: "wprowadzono zmiany w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług w odniesieniu do dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy:

obowiązek zwrotu równowartości podatku VAT przez osoby lub podmioty, które staną się podatnikami VAT po otrzymaniu środków (dotychczas zależało to od deklaracji beneficjenta),

przyznawanie środków dla podatników VAT na wydatki netto (do tej pory wszyscy otrzymywali środki na wydatki brutto),

zwrot równowartości podatku VAT po terminie powoduje naliczenie odsetek (dotychczas traktowany był jako naruszenie warunków umowy i podstawa do jej wypowiedzenia).

Powyższe rozwiązania są istotne dla powiatowych urzędów pracy, ponieważ ułatwią rozliczanie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS.".

Obowiązek utrzymania stanowiska pracy: skrócenie czasu z 24 miesięcy do 12

Zgodnie z postanowieniami nowej ustawy skrócono obowiązek utrzymania stanowiska pracy utworzonego dzięki refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z 24 miesięcy do 12. Dotyczy to jednak takiej sytuacji, że skrócenie ww. okresu w przypadku otrzymania refundacji w kwocie nie większej niż 4-krotność przeciętnego, wynagrodzenia albo do 18 miesięcy w przypadku otrzymania refundacji w kwocie większej niż 4-krotność i nie większej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Taka zmiana ma głównie na celu zachęcanie lokalnych pracodawców do tworzenia miejsc pracy.