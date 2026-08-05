Są sytuacje, kiedy pracownik nie musi pracować na wypowiedzeniu

Kodeks pracy przewiduje kilka sytuacji, kiedy pracownik nie ma obowiązku pracować na wypowiedzeniu. Można w tym czasie, a czasami nawet trzeba, wykorzystać urlop wypoczynkowy. Pracodawca ma prawo zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Możliwe jest również otrzymanie dni wolnych na poszukiwanie nowej pracy. Strony mogą również ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy o pracę.

Urlop wypoczynkowy na wypowiedzeniu

Bardzo często podczas okresu wypowiedzenia pracownicy wykorzystują urlop wypoczynkowy. Czasami dzieje się to również z inicjatywy pracodawcy, który poleca wykorzystanie całego zaległego urlopu wypoczynkowego oraz urlopu proporcjonalnego za rok bieżący (Art. 1551 Kodeksu pracy). W razie zakończenia stosunku pracy i niewykorzystania pełnego wymiaru urlopu pracodawca zobowiązany jest do wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za pozostały do wykorzystania urlop. W interesie pracodawcy leży więc dopilnowanie, aby pracownik wykorzystał urlop wypoczynkowy we wspomnianym wymiarze.

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W świetle Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2011 r. (sygn. II PK 302/10) udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia (art. 167 1 k.p.) zależne jest jedynie od woli pracodawcy, której pracownik nie może się sprzeciwić. Jeśli pracodawca zobowiąże pracownika do wykorzystania zaległego urlopu oraz części urlopu za przepracowany okres w roku bieżącym, pracownik musi pójść na urlop.

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na wypowiedzeniu

Kiedy pracownik ma dostęp do bardzo ważnych informacji dotyczących firmy, w interesie pracodawcy leży zwolnienie go z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Nierzadko podwładni przechodzą do konkurencji, dlatego obawy pracodawcy są jak najbardziej uzasadnione. Podstawą prawną do takiego działania jest art. 362 Kodeksu pracy, zgodnie z którym:

„W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.”

Więcej informacji na temat zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy »> Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy – wzór

Dni wolne na poszukiwanie pracy

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę, gdy okres wypowiedzenia wynosi co najmniej 2 tygodnie, pracownikowi przysługują dni wolne na poszukiwanie nowej pracy. Za czas niewykonywania pracy zachowuje prawo do wynagrodzenia (art. 37 Kodeksu pracy). Można otrzymać:

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2 dni wolnego w przypadku 2-tygodniowego lub miesięcznego okresu wypowiedzenia lub 3 dni wolnego w przypadku 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Gdy dochodzi do skrócenia 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, 3-dniowy wymiar dni wolnych na poszukiwanie pracy nie ulega skróceniu.

W celu skorzystania z uprawnienia do dni wolnych należy złożyć do pracodawcy stosowny wniosek i uzasadnić go potrzebą poszukiwania pracy. Nie może być to bowiem jednostronna decyzja pracownika. Co istotne można skorzystać z tych dni bezpośrednio po sobie bądź rozłącznie.

Ustalenie wcześniejszego terminu rozwiązania umowy o pracę

W praktyce rozstanie pracownika z firmą w wielu przypadkach oznacza znalezienie innej pracy. Gdy nowy pracodawca zainteresowany jest rozpoczęciem współpracy, pracownik szuka możliwości wcześniejszego zakończenia dotychczasowego stosunku pracy. Kodeks pracy przewiduje taką możliwość w art. 36 § 6:

"Strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę.”

Strony w porozumieniu ze sobą ustalają dogodny im termin rozwiązania umowy przypadający przed datą upływu obowiązującego okresu wypowiedzenia.

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