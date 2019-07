Problemy z linią lotniczą - co robić?

Co robić, gdy linia lotnicza zawodzi?

Lot się opóźnia, walizka przylatuje uszkodzona, w tej sytuacji możesz cierpliwie czekać na działania linii lotniczej lub wziąć sprawy w swoje ręce. Europejskie Centrum Konsumenckie podpowiada, co robić, gdy linia lotnicza zawodzi.

Lot się opóźnia więcej niż 2 godz.? Co robić?

Jeżeli lecisz na krótkim dystansie do 1500 km (np. Warszawa-Londyn) po tym czasie poproś linię lotniczą o voucher na posiłek i napój. Jeżeli odmówi, zachowaj rachunki i wyślij ich kopię przewoźnikowi z prośbą o zwrot. W przypadku dłuższych dystansów „prawo do opieki” przysługuję po trzech lub czterech godzinach.

Lot opóźnia się więcej niż 5 godz.? Co robić?

Masz dość czekania, bądź podróż straciła sens? Jeżeli lot opóźnia się o więcej niż 5 godzin, masz prawo z niego zrezygnować i zażądać darmowego lotu powrotnego do miejsce rozpoczęcia podróży.

Zbliża się noc, a samolot wciąż nie odleciał? Co robić?

Jeżeli lot zostanie przeniesiony na następny dzień, przewoźnik powinien wydać Ci voucher na nocleg, zagwarantować przejazd do i z hotelu oraz wyżywienie.

Pasażerowie, których lot opóźnił się o więcej niż 3 godziny lub został odwołany mogą ubiegać się o odszkodowanie w kwocie od 250 do 600 euro. Rekompensata nie przysługuje, gdy lot został przesunięty z powodu nadzwyczajnych okoliczności (np. zła pogoda, destabilizacja polityczna).Tutaj sprawdzisz wysokość rekompensaty, jaka Ci przysługuje: https://konsument.gov.pl/kalkulator-praw-pasazerow-linii-lotniczych/

Jesteś na lotnisku, a okazuje się, że zabrakło dla Ciebie miejsca? Co robić?

Rzadko dochodzi do takiej sytuacji, gdy kupiłeś wycieczkę w biurze podróży. Częściej, gdy lot został zarezerwowany na własną rękę. Pasażerom, którzy nie zmieścili się na pokład z powodu sprzedaży zbyt dużej liczby biletów przysługują określone prawa: przebukowanie na lot w najbliższym terminie, w razie konieczności nocleg i wyżywienie, a także odszkodowanie od 250 do 600 euro.

Mój bagaż rejestrowany został zniszczony. Co robić?

Po odebraniu bagażu udaj się do biura reklamacji bagażowych, które często znajduje się w pobliżu taśm. Miejsce to powinno być oznaczone na lotniskowych tablicach informacyjnych. Otrzymasz tam raport z uszkodzenia tzw. PIR – zachowaj go! Wykonaj też kilka zdjęć w celach dowodowych. W terminie 7 dni wyślij pisemną reklamację linii lotniczej. Nie zwlekaj do powrotu z wakacji. Aby otrzymać zwrot za walizkę, musisz ją wycenić. Najlepiej, jak wyślesz linii rachunek.