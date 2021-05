Zadłużeni emeryci. Co mogą zrobić w ciężkiej sytuacji finansowej?

Emeryci znajdują się w coraz gorszych sytuacjach finansowych. Według danych Krajowego Rejestru Długów, zadłużonych w tej grupie przybywa.

Emeryci bardzo często nie mają możliwości na podjęcie się dodatkowej pracy zarobkowej w wyniku chorób, które spotykają ich w podeszłym wieku. Niestety, pomimo braku sił, a także wielu problemów zdrowotnych, muszą oni tak samo jak każdy w pełni sprawny człowiek opłacać rachunki, wynajem mieszkania, kupować żywność a także niejednokrotnie siatki leków.

Problemy finansowe

Coraz większe problemy finansowe spowodowane brakiem możliwości na poprawę płynności powodują ogromny stres. Emeryci, którzy znajdują się u schyłku wypłacalności bardzo często podejmują decyzje o zawarciu niewielkich zobowiązań pieniężnych w parabankach, które oferują bardzo wysokie oprocentowania kredytów gotówkowych. Nie mają oni jednak innego wyboru, kiedy w kolejnym z rzędu miesiącu zderzają się z sytuacją braku możliwości zakupu niezbędnych do życia produktów. Należy również pamiętać, że emeryci mogą ubiegać się o dodatkowe świadczenia, których wysokość zależy od ich sytuacji finansowej, niepełnosprawności czy wieku. Co jednak w sytuacji, kiedy zarówno otrzymywana emerytura, jak i pozyskiwane świadczenia nie wystarczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb, a wcześniej zawarte zobowiązania kredytowe stają się wymagalne?

Egzekucje komornicze

W chwili, kiedy dłużnik zaprzestaje spłacania zawartych zobowiązań, stają się one wymagalne, a wierzyciele rozpoczynają pierwsze kroki celem odzyskania swoich należności. Komornik uruchamia postępowania egzekucyjne, zajmując dochody, aby uregulować zaległe zobowiązania. To jednak powoduje kompletny brak środków na bieżące potrzeby dłużnika. Komornika obowiązuje jednak kwota wolna od zajęć. Jest to ustalony ustawowo limit określający jaka część dochodów może zostać zajęta przez komornika. Ustawa szczególnie chroni emerytów i rencistów, ponieważ prawo pozwala na zajęcie jedynie 25% dochodów z tytułu otrzymywanej emerytury lub renty. W 2021 roku, kwota wolna od egzekucji wynosi 75% najniższej emerytury lub renty. Zatem komornik w 2021 roku ma obowiązek pozostawić emerytowi równowartość 879 zł. To jednak dotyczy wyłącznie dłużników, których należności nie wynikają z zaległości alimentacyjnych. W tej sytuacji, komornik ma prawo zająć aż 60% świadczenia emerytalnego. Niestety bardzo często długi sięgają do tak horrendalnych wysokości, że dłużnik nie jest w stanie im sprostać, co wtedy?

Upadłość rozwiązaniem problemów finansowych

Dłużnik, który kompletnie stracił możliwość regulowania swoich zobowiązań, staje się niewypłacalny. W takiej sytuacji istnieje rozsądne rozwiązanie – upadłość konsumencka. Upadłość ma doprowadzić dłużnika do odzyskania płynności finansowej, a także wstrzymuje wszelkie dotychczas prowadzone egzekucje komornicze. Dłużnik po ogłoszeniu wobec niego upadłości, staje się upadłym. Od tej chwili, nie musi już odpowiadać na telefony, wezwania oraz kontaktować się ze stale nękającymi go wcześniej wierzycielami. Upadły w postępowaniu upadłościowym ma również możliwość otrzymania całkowitego umorzenia zobowiązań, co oznacza, że jego długi zostaną zlikwidowane. Jest to najpewniej najbardziej pożądany i największy plus ogłoszenia przez dłużnika upadłości.

Zobacz również: Upadłość konsumencka 2021

Podsumowując, warto pamiętać o możliwościach, które daje nam ustawodawca. W obecnej sytuacji ogłoszenie upadłości konsumenckiej może odbyć się nawet kompletnie bez wychodzenia z domu.

Barbara Marcinkowska

Specjalista ds. merytoryczno-prawnych w dziale upadłości

Kancelaria Prawna RIO