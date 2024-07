Mniejsza ulga na wakacyjne dopłaty. Przepisy się zmieniły i na konta trafi mniej pieniędzy, bo trzeba zapłacić podatek.

Mniejsza ulga na wakacyjne dopłaty. Przepisy się zmieniły i znacznie więcej pracowników musi zapłacić podatek. To zaś oznacza, że na ich konta trafi mniej pieniędzy. Kto straci?

Zmienił się limit zwolnienia podatkowego

Pracownicy zatrudnieni w zakładach pracy tworzących zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, chętnie korzystają z dopłat do wypoczynku. Tak zwane wczasy pod gruszą są jednym z najpopularniejszych świadczeń, które można z niego uzyskać. Wysokość dopłat jest określana przez pracodawcę w regulaminie ZFŚS i należy uzależnić ją od kryterium socjalnego. I choć z oczywistych względów pracownikom zależy na tym, aby dopłaty miały jak najwyższą wysokość, to niestety trzeba pamiętać o tym, że zmienił się limit zwolnienia podatkowego i w niektórych przypadkach podwyższenie świadczenia może mieć jedynie taki skutek, że pracownik będzie zobowiązany zapłacić od niego podatek, a korzyści z podniesienia jego wysokości w ogóle nie odczuje.

Świadczenie z ZFŚS to przychód pracownika

Świadczenia, które są wypłacane z ZFŚS co do zasady stanowią przychód pracowników (innych uprawnionych). Jednak w większości przypadków przychód ten może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego od podatku dochodowego od osób fizycznych. W odniesieniu do świadczeń z ZFŚS może mieć zastosowanie kilka zwolnień, jednak tym najczęściej stosowanym jest zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych, podlega zwolnieniu od podatku łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł (od 2024 r.), przy czym rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Przed 1 stycznia 2024 r., w związku z tymczasową zmianą przepisów związana z pandemią COVID-19 zwolnienie to wynosiło 2000 zł, co bez wątpienia stanowi istotną różnicę. Nie należy tez ulegać złudnemu wrażeniu, że 1000 zł to dużo, a wypłacane przez pracodawcę świadczenie z pewnością nie osiągnie takiego poziomu. Limit ten dotyczy bowiem większości świadczeń wypłacanych przez pracodawcę w trakcie roku z ZFŚS, w tym bonów przekazanych pracownikom w okresie okołoświątecznym, paczek świątecznych dla dzieci, upominków z okazji Dnia Dziecka, czy właśnie wczasów pod gruszą. W praktyce, w przypadku aktywnie funkcjonujących funduszy, przekroczenie granicy 1000 zł przychodu w skali roku jest więc całkiem prawdopodobne. W takiej sytuacji pracownicy muszą liczyć się z koniecznością pobrania od nadwyżki ponad tę kwotę, zaliczki na podatek dochodowy, co oznacza, że na ich konto trafi kwota odpowiednio niższa.