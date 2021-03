Naruszenia przepisów ruchu drogowego i liczba punktów odpowiadająca tym naruszeniom

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu

Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych

C

Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu

Niezastosowanie się do:

- sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym

- sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego

Niestosowanie się do znaków:

- C-1 do C-12 "nakaz jazdy ..."

- F-10, F-11, F-15 do F-19, kierunki na pasach ruchu określające dozwolony kierunek jazdy z poszczególnych pasów ruchu lub sposób ich wykorzystania

- P-8a do P-8c "strzałka kierunkowa"

- B-3 do B-7 "zakaz wjazdu ..."

- B-13 do B-19 "zakaz wjazdu ..."

Niestosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych

Niestosowanie się do znaków:

- podczas włączania się do ruchu

- od 41 do 50 km/h

- od 31 do 40 km/h

- od 21 do 30 km/h

- od 11 do 20 km/h

Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania

- przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia

Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 "zakaz wyprzedzania"

Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł:

- od zmierzchu do świtu

- w okresie od świtu do zmierzchu

Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu

Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia

- wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

- wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi:

lit. c p.r.d.

19

Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepie, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E 01-E 05, C 07-C 16, C 17 i C 18

art. 97 k.w.

art. 63 ust. 3 pkt 1, pkt 2 lit. b, pkt 3 lub pkt 4 p.r.d.