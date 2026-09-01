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Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

Obowiązuje:
od 2026-09-01

Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych jest faktycznie otrzymane wynagrodzenie, które nie może być niższe niż:

wrzesień 2026 r. - listopad 2026

r.
Rok nauki Podstawa wymiaru składki Rodzaj ubezpieczenia Sposób
finansowania
płatnik  ubezpieczony
I 738,65 zł emerytalne 72,09 zł 72,09 zł
rentowe 48,01 zł 11,08 zł
chorobowe - 18,10 zł
II1 830,98 zł emerytalne 81,10 zł 81,10 zł
rentowe 54,01 zł 12,46 zł
chorobowe - 20,36 zł
III 923,31 zł emerytalne 90,12 zł 90,12 zł
rentowe 60,02 zł 13,85 zł
chorobowe - 22,62 zł

Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń.

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