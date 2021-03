Opłaty za czynności komorników

co do zasady 300 zł, a 200 zł jeżeli do wyegzekwowania świadczenia dojdzie wyłącznie wskutek egzekucji z wierzytelności, rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę lub świadczeń z zabezpieczenia społecznego albo na skutek spełnienia świadczenia przez dłużnika do rąk komornika lub na jego rachunek bankowy po upływie miesiąca od dnia doręczenia zawiadomienia o wszczęciu egzekucji

w razie umorzenia postępowania o egzekucję świadczenia pieniężnego na wniosek wierzyciela albo w razie bezczynności wierzyciela