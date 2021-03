Wymiar czasu pracy - okresy rozliczeniowe

Obowiązywał: od 2014-01-01 do 2014-12-31

Wymiar czasu pracy - okresy rozliczeniowe*

Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się:

- mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym,

- dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku,

- odejmując od otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni świątecznych występujących w okresie rozliczeniowym, przypadających w innym dniu niż niedziela.

* Wymiar dla osób pracujących w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku.

Dni świąteczne w 2014 r.

Święto Data święta Dzień tygodnia Nowy Rok 1 stycznia środa Święto Trzech Króli 6 stycznia poniedziałek pierwszy dzień Wielkiej Nocy 20 kwietnia niedziela drugi dzień Wielkiej Nocy 21 kwietnia poniedziałek Święto Pracy 1 maja czwartek Święto Narodowe Trzeciego Maja 3 maja sobota pierwszy dzień Zielonych Świątek 8 czerwca niedziela Boże Ciało 19 czerwca czwartek Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia piątek Wszystkich Świętych 1 listopada sobota Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada wtorek pierwszy dzień Bożego Narodzenia 25 grudnia czwartek drugi dzień Bożego Narodzenia 26 grudnia piątek

1-miesięczny okres rozliczeniowy

Okres rozliczeniowy (miesiąc) Liczba dni pracy Liczba godzin pracy Wyliczenie wymiaru czasu pracy Styczeń 21 168 (4 tygodnie x 40h) + (3 x 8h) - (2 x 8h) Luty 20 160 (4 tygodnie x 40h) Marzec 21 168 (4 tygodnie x 40h) + (1 x 8h) Kwiecień 21 168 (4 tygodnie x 40h) + (2 x 8h) - (1 x 8h) Maj 20 160 (4 tygodnie x 40h) + (2 x 8h) - (2 x 8h) Czerwiec 20 160 (4 tygodnie x 40h) + (1 x 8h) - (1 x 8h) Lipiec 23 184 (4 tygodnie x 40h) + (3 x 8h) Sierpień 20 160 (4 tygodnie x 40h) + (1 x 8h) - (1 x 8h) Wrzesień 22 176 (4 tygodnie x 40h) + (2 x 8h) Październik 23 184 (4 tygodnie x 40h) + (3 x 8h) Listopad 18 144 (4 tygodnie x 40h) - (2 x 8h) Grudzień 21 168 (4 tygodnie x 40h) + (3 x 8h) - (2 x 8h) Łącznie 250 2000

3-miesięczny okres rozliczeniowy

Okres rozliczeniowy (miesiąc) Liczba dni pracy Liczba godzin pracy Styczeń - marzec 62 496 Kwiecień - czerwiec 61 488 Lipiec - wrzesień 65 520 Październik - grudzień 62 496

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.).