Wymiar czasu pracy - okresy rozliczeniowe

Obowiązywał: od 2011-01-01 do 2011-12-31

Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się:

1) mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym,

2) dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku,

3) odejmując od otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni świątecznych występujących w okresie rozliczeniowym, przypadających w innym dniu niż:

- niedziela,

- dzień wolny od pracy, wynikający z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.

Dni świąteczne w 2011 r.

Święto Data święta Dzień tygodnia Nowy Rok 1 stycznia sobota Święto Trzech Króli 6 stycznia czwartek pierwszy dzień Wielkiej Nocy 24 kwietnia niedziela drugi dzień Wielkiej Nocy 25 kwietnia poniedziałek Święto Pracy 1 maja niedziela Święto Narodowe Trzeciego Maja 3 maja wtorek pierwszy dzień Zielonych Świątek 12 czerwca niedziela Boże Ciało 23 czerwca czwartek Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia poniedziałek Wszystkich Świętych 1 listopada wtorek Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada piątek pierwszy dzień Bożego Narodzenia 25 grudnia niedziela drugi dzień Bożego Narodzenia 26 grudnia poniedziałek

UWAGA!



Poniżej został przedstawiony wymiar czasu pracy dla pracowników, dla których dniem wolnym, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy jest sobota.

1-miesięczny okres rozliczeniowy

Okres rozliczeniowy (miesiąc) Liczba dni pracy Liczba godzin pracy Wyliczenie wymiaru czasu pracy Styczeń 20 160 (4 tygodnie x 40h) + (1 x 8h) - (1 x 8h) Luty 20 160 (4 tygodnie x 40h) Marzec 23 184 (4 tygodnie x 40h) + (3 x 8h) Kwiecień 20 160 (4 tygodnie x 40h) + (1 x 8h) - (1 x 8h) Maj 21 168 (4 tygodnie x 40h) + (2 x 8h) - (1 x 8h) Czerwiec 21 168 (4 tygodnie x 40h) + (2 x 8h) - (1 x 8h) Lipiec 21 168 (4 tygodnie x 40h) + (1 x 8h) Sierpień 22 176 (4 tygodnie x 40h) + (3 x 8h) - (1 x 8h) Wrzesień 22 176 (4 tygodnie x 40h) + (2 x 8h) Październik 21 168 (4 tygodnie x 40h) + (1 x 8h) Listopad 20 160 (4 tygodnie x 40h) + (2 x 8h) - (2 x 8h) Grudzień 21 168 (4 tygodnie x 40h) + (2 x 8h) - (1 x 8h) Łącznie

252

2016

(52 tygodnie x 40h) - (8 x 8h)

3-miesięczny okres rozliczeniowy

Okres rozliczeniowy (miesiąc) Liczba dni pracy Liczba godzin pracy Styczeń - marzec 63 504 Kwiecień - czerwiec 62 496 Lipiec - wrzesień 65 520 Październik - grudzień 62 496

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. 21, poz. 94 z późn. zm.).