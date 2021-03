Wysokość rekompensat z tytułu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej

Pracownicy sfery budżetowej, żołnierze, funkcjonariusze, sędziowie, prokuratorzy, osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, pracownicy oświaty, kultury i ochrony zdrowia zatrudnieni w jednostkach samorządowych

Wyszczególnienie Należność w zł za przepracowanie w pełnym wymiarze

czasu pracy 1) jednego

pełnego

miesiąca dwóch pełnych

miesięcy trzech pełnych

miesięcy czterech pełnych

miesięcy pięciu

pełnych miesięcy sześciu

pełnych

miesięcy 1) za okres od 1 lipca do 31 grudnia 1991 r. 150 300 450 600 750 900 2) za okres od 1 stycznia do 28 czerwca 1992 r. 2) 133 266 399 532 665 798

Emeryci i renciści, którym przysługiwał wzrost albo dodatek do emerytury lub renty 3)

Wiek uprawnionego

14.11.1991 r.

(w latach) Wysokość

podstawy wymiaru

(w %) Wysokość podstawy wymiaru przed

rewaloryzacją w zł do 100 100 -150 150 -200 200 -250 250 -300 300 i więcej Należność w zł do 54 15 2624 3830 5034 7115 8054 10019 55-64 2562 3545 4509 6279 7269 9275 65 i więcej 2311 2776 3762 5641 6064 7935 do54 10 1670 2152 3022 4171 4893 6157 55-64 1610 2000 2868 4038 4749 5965 65 i więcej 1487 1739 2547 3527 4286 5237 do 54 5 811 1071 1663 2024 2496 3198 55-64 725 961 1346 1772 2174 2624 65 i więcej 659 774 1240 1709 1908 2340

Emeryci i renciści, którym przysługiwał wzrost do renty rodzinnej 3)

Wiek uprawnionego

14.11.1991 r. (w latach) Wysokość podstawy wymiaru

(w %) Wysokość podstawy wymiaru przed rewaloryzacją w zł do 100 100 -150 150 -200 200 -250 250 -300 300 i więcej Należność w zł do 8 15 1425 1853 2636 3420 4275 4988 9-16 926 1064 1463 1862 2394 2793 17-27 964 1309 1860 2411 2893 3444 do 8 10 926 1211 1781 2280 2850 3349 9-16 543 748 1029 1291 1630 1902 17-27 620 827 1240 1585 1929 2273

Emeryci i renciści, którzy wskutek upływu okresu, na jaki przyznano rentę inwalidzką lub rentę rodzinną, utracili prawo jej pobierania 3)

Wysokość wzrostu

(dodatki) Należność w zł Rok utraty prawa do pobierania renty 1992 1993 1994 1995 1996 15 % 281 721 1067 1323 1414 10 % 146 374 554 686 734 5 % 66 168 249 309 330

Nominalana wartość rekompensaty, którą dolicza się przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury lub renty

Wyszczególnienie Należność w zł 4) okres od 1 lipca 1991 r. do 31 grudnia 1991 r. 46 okres od 1 stycznia 1992 r. do 28 czerwca 1992 r. 58

1) W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy kwota naleści ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. Wysokość należności ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. Wysokość należności naliczana w każdym z dwóch okresów, o których mowa w tabeli, podlega zaokrągleniu w górę do pełnego złotego.

2) Okres pracy od 1 czerwca do 28 czerwca 1992 r. równoznaczny jest z przepracowaniem jednego pełnego miesiąca.

3) W przypadku gdy do renty rodzinnej uprawnionych jest więcej niż jedna osoba, liczbę rekompensacyjnych świadectw udziałowych, przypadających na to świadczenie, ustala się według zasad korzystniejszych, a jeśli do otrzymania świadectw uprawnionych jest kilka osób, wysokość należności dla każdej z osób podlega zaokrągleniu w górę do pełnego złotego.

4) Za każdy miesiąc przepracowany w pełnym wymiarze czasu pracy. W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy, należność ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. Wysokość należności podlega zaokrągleniu w górę do pełnego złotego.

Nominalna wartość rekompensaty podlega waloryzacji.

Wartość zwaloryzowanej rekompensaty na kolejny kwartał ustala się, mnożąc jej wartość nominalną przez wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni kwartał w stosunku do IV kwartału 1995 r., zaokrąglając w górę do pełnych złotych.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni kwartał w stosunku do IV kwartału 1995 r. ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni kwartał w stosunku do IV kwartału 1995 r. IV kwartał 2008 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r. wyższe o 114,2% Dz.U.GUS.2009.1.4 III kwartał 2008 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r. wyższe o 112,9% Dz.U.GUS.2008.10.56 II kwartał 2008 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r. wyższe o 112,5% Dz.U.GUS.2008.7.41 I kwartał 2008 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r. wyższe o 109,6% Dz.U.GUS.2008.4.20 IV kwartał 2007 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r. wyższe o 106,5% Dz.U.GUS.2008.1.3 III kwartał 2007 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r. wyższe o 103,2% Dz.U.GUS.2007.10.68 II kwartał 2007 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r. wyższe o 103,4% Dz.U.GUS.2007.7.47 I kwartał 2007 r. w stosunku do IV

kwartału 1995 r. wyższe o 101,0% Dz.U.GUS.2007.4.27 IV kwartał 2006 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r. wyższe o 99,6% Dz.U.GUS.2007.1.4 III kwartał 2006 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r. wyższe o 99,0% Dz.U.GUS.2007.10.65 II kwartał 2006 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r. wyższe o 98,6% Dz.U.GUS.2007.7.49 I kwartał 2006 r. w stosunku do IV

kwartału 1995 r. wyższe o 96,8% Dz.U.GUS.2007.4.34

Podstawa prawna: ustawa z 6 marca 1997 r. o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 294 z późn. zm.).