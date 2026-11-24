Liczba ferm futrzarskich w Polsce spada, zwierząt hodowlanych ubyło o niemal jedną piątą, a prawie dwie trzecie Polaków popiera wprowadzony w ubiegłym roku zakaz. Podobny kierunek obierają kolejne kraje Europy i światowa branża modowa, która coraz śmielej rezygnuje z naturalnych futer.

Dzień bez Futra jest obchodzony w Polsce od ponad 30 lat. Ta specjalna data – 25 listopada – miała do tej pory przypominać rządzącym o pilnej potrzebie zakończenia hodowli zwierząt na futro w naszym kraju. W tym roku jest inaczej, bo ustawa o zakazie hodowli zwierząt na futro jest już faktem, a kolejne fermy zakończyły swoją działalność.

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Coraz mniej ferm futerkowych

Według danych Głównego Inspektoratu Weterynarii obecnie działają 273 fermy zwierząt futerkowych. W porównaniu z danymi z końcówki 2025 roku w pierwszym półroczu br. liczba ferm lisów spadła z 37 do 31, jenotów – z 14 do 12 i szynszyli – z 65 do 57. Liczba aktywnych ferm norek póki co się nie zmieniła.

Spadła nie tylko liczba aktywnych ferm, ale też liczba zwierząt hodowlanych (używanych do rozrodu). W pierwszej połowie 2026 roku na polskich fermach było ich 1,15 mln – to o 19% mniej niż pod koniec 2025 r. (1,42 mln). Mimo że liczba ferm norek się nie zmieniła, to jednak właśnie norek liczbowo ubyło najwięcej (o 265 tys.). Największe spadki widać w Wielkopolsce, regionie o najwyższej koncentracji ferm futrzarskich, i w województwie lubuskim.

– Te dane bardzo nas cieszą, zwłaszcza że pokazują spadek liczby ferm i zwierząt tak naprawdę kilka miesięcy po wprowadzeniu zakazu hodowli zwierząt na futro. Trzeba zaznaczyć, że ustawa weszła w życie w grudniu, w czasie gdy trwało zabijanie zwierząt na fermach futrzarskich, czyli pod koniec cyklu produkcyjnego. Pełniejszy obraz zmian będziemy mieć po zakończeniu pierwszego pełnego cyklu, czyli na początku 2027 roku – tłumaczy Marta Korzeniak ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki.

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Zakaz hodowli zwierząt na futro - co sądzą Polacy

W listopadzie br. CBOS przeprowadził badanie opinii na reprezentatywnej grupie Polek i Polaków. Ankietowanym zadano pytanie: „Niedługo minie rok od wprowadzenia ustawy zakazującej hodowli zwierząt na futro w Polsce. Jak Pan(i) ocenia wprowadzenie takiego zakazu?”.

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64,9% badanych pozytywnie oceniło wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt na futro. Negatywnie – 18,4%, a pozostali nie mieli zdania. Zakaz najbardziej popierają młodzi – w grupie 18–24 lata to aż 76%. Kobiety popierają zakaz częściej niż mężczyźni: 73% wobec 56%. Badani w większości pozytywnie ocenili wprowadzenie zakazu, niezależnie od tego, czy mieszkają na wsi, czy w mieście. Większość pytanych pozytywnie oceniła zakaz niezależnie od swoich poglądów politycznych.

Jak wygląda przemysł futrzarski na świecie

Polska nie jest wyjątkiem – branża futrzarska przechodzi kryzys na całym świecie, a kolejne kraje wprowadzają przepisy, które mają ograniczyć hodowlę zwierząt na futro. W Chinach, które są największym producentem futer, produkcja spadła dziesięciokrotnie. W 2014 r. wyprodukowano tam 87 mln skór norek, lisów i jenotów, a w 2025 r. już tylko 8,53 mln. Kolejne kraje w Europie kończą z fermami. W Estonii zakaz obowiązuje od 1 stycznia 2026 r. W listopadzie br. zakaz przegłosowało Zgromadzenie Narodowe Bułgarii. W Szwecji nie działa już żadna ferma, a rząd pracuje nad zakazem. W Islandii została ostatnia ferma.

Dania jeszcze niedawno hodowała 17 mln norek i była największym producentem futer w Europie. Dziś zostało tam 7 ferm, a rząd zdecydował, że hodowla norek zostanie wygaszona w ciągu najbliższych kilku lat.

UE uznała norkę amerykańską za gatunek inwazyjny, dlatego od sierpnia 2027 r. hodowla norek będzie co do zasady zakazana w całej Unii Europejskiej. Kraje członkowskie będą mogły jednak ubiegać się o derogacje, czyli specjalne pozwolenia na hodowlę, po udowodnieniu istotnego interesu społecznego i ekonomicznego.

Komisja Europejska wciąż nie zdecydowała o ogólnym zakazie hodowli zwierząt na futro w całej UE. Apel w tej sprawie podpisało 1,5 mln obywateli UE. W lipcu 2025 r. naukowcy z Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdzili, że fermy nie zapewniają zwierzętom odpowiedniego dobrostanu.

Szwajcaria jako pierwszy kraj na świecie zakazała importu i sprzedaży futer wyprodukowanych okrutnymi metodami.

Moda bez futer

Odejście od futer naturalnych widać wyraźnie również w branży modowej. Mimo że przez lata futra były symbolem luksusu, z ich używania rezygnują kolejne marki oraz organizatorzy najważniejszych pokazów mody. Ponad 1700 firm na świecie nie używa już futer naturalnych. Ostatnio do listy dołączyła marka Woolrich Europe. Na New York Fashion Week futra są zakazane, a Milan Fashion Week nie promuje ich na oficjalnych wydarzeniach. Na gali nagród Emmy nie zobaczymy już futer na czerwonym dywanie.

Na Etsy nie można już sprzedawać naturalnych futer, nawet używanych.

- Tegoroczny Dzień bez Futra jest dla nas wyjątkowy. Po raz pierwszy od dekad nie musimy wychodzić na ulicę protestować, a zamiast tego możemy się cieszyć i patrzeć w przyszłość z nadzieją. Kibicujemy kolejnym krajom, takim jak Grecja, Hiszpania i Finlandia, które prężnie działają na rzecz podobnej zmiany u siebie i wierzymy, że już niedługo cała Europa będzie wolna od ferm futrzarskich – komentuje Marta Korzeniak.

Źródła:

Główny Inspektorat Weterynarii: pisma WOZH.400.1.82.2026 (7 maja 2026 r.) i WOZH.400.1.208.2026 (15 października 2026 r.) oraz korekta danych za 2025 r.

CBOS dla Stowarzyszenia Otwarte Klatki, badanie omnibusowe, 5–15 listopada 2026 r., N = 963

Ustawa z 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, Dz.U. 2025 poz. 1696

Humane World for Animals: Polska zakazuje hodowli zwierząt na futra (2 grudnia 2025 r.)

Fur Free Alliance: lista zakazów

Humane World for Animals: Denmark pulls plug on mink farming (23 października 2026 r.)

Landbrugsavisen: unijny zakaz hodowli norek od 2027 r.

Brussels Times: Komisja odkłada propozycję zakazu (4 września 2026 r.)

Europejska inicjatywa obywatelska Fur Free Europe: działania następcze

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