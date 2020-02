Pierwsze wpłaty powitalne na rachunkach uczestników PPK

Pierwsze wpłaty powitalne w PPK przekazane

Pierwsi uczestnicy PPK otrzymują właśnie po 250 zł tytułem wpłaty powitalnej. Fundusz Pracy przekazał na ten cel właśnie 295 tys. zł. Do końca roku na rachunki Polaków popłynie z tego tytułu aż 400 mln zł.

Pracownicze Plany Kapitałowe to program solidarności i odpowiedzialności społecznej. – Najważniejszym celem naszych działań jest zapewnienie polskim rodzinom godnego życia – mówiła podczas briefingu prasowego minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Najważniejszym celem działań rządu w kształtowaniu systemu zabezpieczenia emerytalnego jest zapewnienie polskim rodzinom wzrostu ich środków finansowych na godne życie po zakończeniu pracy zawodowej. To także zachęta do długoterminowego oszczędzania na cele emerytalne.

– Naszą decyzją było uchwalenie ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Ta reforma ruszyła w lipcu 2019 r. – mówiła podczas wtorkowego briefingu prasowego minister Marlena Maląg. – W trosce o zabezpieczenie środków na cele emerytalne przekazaliśmy z Funduszu Pracy pierwszą transzę na wypłatę powitalną – 295 tys. zł za IV kwartał zeszłego roku – dodała minister.

Trzy filary systemu emerytalnego

W Planach docelowo może oszczędzać nawet 7-8 mln osób. Pracownicze Plany Kapitałowe są więc największym po programie „Rodzina 500+” rządowym powszechnym programem społecznym zwiększającym bezpieczeństwo finansowe polskich rodzin. To program solidarności i odpowiedzialności społecznej korzystny dla pracownika, ponieważ do jego wpłaty na rachunek PPK dopłaca nie tylko pracodawca, ale i państwo.

– Wejście w życie rozwiązań buduje system zabezpieczenia emerytalnego Polaków. Pierwszy filar – to filar publiczny. Drugi filar – to prywatny filar pracowniczy, współtworzony lub tworzony przez pracodawców. Trzeci filar – to prywatny filar indywidualny – podkreślała minister Marlena Maląg.

Opłacalne oszczędzanie

– W Pracowniczych Planach Kapitałowych zgromadzone zostały na koniec stycznia br. aktywa w wysokości 275,3 mln zł. Szacujemy, ze na koniec kwietnia będzie to już ok 1,1 mld zł, w tym ponad 1/4 będzie pochodzić od państwa, z wpłat powitalnych oraz dopłat rocznych – powiedział Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

– To prywatne, długoterminowe oszczędności uczestników, które z każdym kolejnym miesiącem będą zwiększać ich bezpieczeństwo na jesieni życia, a także realnie wpłyną na zwiększenie potencjału rozwoju i stabilności Polskiej gospodarki. Cieszę się, że PPK coraz lepiej upowszechnia się jako nowy atrakcyjny benefit pracowniczy na polskim rynku pracy – podkreślił Paweł Borys.

Partycypacja w PPK

W trakcie prezentacji pierwszych wyników programu PPK zaprezentowano szereg nowych danych statystycznych, m.in. na temat partycypacji, czyli relacji uczestników PPK do całej liczby pracowników w danej firmie. Jak się okazuje, partycypacja jest najwyższa w firmach z kapitałem zagranicznym – jest o 8,8 punktu procentowego wyższa niż w firmach państwowych i o 9,4 punktu procentowego wyższa niż w firmach z kapitałem polskim. Te i inne informacje można znaleźć w prezentacji zamieszczonej na portalu MojePPK.