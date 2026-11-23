Wyobraź sobie, że rolnik zsuwa się ze stopnia ciągnika i trafia do szpitala. Ktoś odstawia maszynę, ktoś inny przejmuje pracę, a o KRUS rodzina przypomina sobie dopiero po kilku tygodniach. Tymczasem sprawę można zgłosić, gdy poszkodowany jeszcze się leczy. W 2026 r. przy 5 proc. uszczerbku na zdrowiu odszkodowanie wynosi 7155 zł, pod warunkiem że KRUS uzna wypadek i potwierdzi jego skutki.

rozwiń >

Na zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej ustawa daje najwyżej sześć miesięcy od zdarzenia, ale nakazuje zrobić to bez zbędnej zwłoki. Od stycznia do końca września 2026 r. do KRUS wpłynęło 6420 zgłoszeń zdarzeń wypadkowych, a upadki odpowiadały za ponad połowę wypadków, za które Kasa w tym okresie wypłaciła odszkodowanie.

REKLAMA

Ile wynosi odszkodowanie z KRUS w 2026 r.? 1431 zł za 1 proc. uszczerbku

W listopadzie 2026 r. KRUS liczy 1431 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Ta stawka ma zastosowanie od 1 stycznia 2025 r. Poprzednio wynosiła 1033 zł, więc wzrosła o 398 zł za każdy procent. W kwietniu 2026 r. Dziennik Ustaw opublikował tekst jednolity rozporządzenia z obowiązującą już kwotą. Data publikacji tekstu jednolitego bywa myląca, bo zebrano w nim przepisy po wcześniejszej zmianie.

Rachunek jest prosty, kiedy znasz już wynik orzeczenia. Jeśli KRUS stwierdzi 5 proc. uszczerbku, mnożysz 5 przez 1431 zł. Tak wychodzi 7155 zł jednorazowej wypłaty. Przy 10 proc. to 14 310 zł. Przy tym samym wyniku 5 proc., ale przy dawnej stawce, wypłata wyniosłaby 5165 zł. Różnica to 1990 zł. Poniżej kwoty obliczone według stawki obowiązującej w listopadzie 2026 r.

Uszczerbek stwierdzony w orzeczeniu Jednorazowe odszkodowanie 1 proc. 1431 zł 3 proc. 4293 zł 5 proc. 7155 zł 8 proc. 11 448 zł 10 proc. 14 310 zł 15 proc. 21 465 zł 20 proc. 28 620 zł

Tabela pozwala sprawdzić rachunek, lecz z samej nazwy urazu trudno przewidzieć wypłatę. Dwóch rolników może mieć podobne złamanie ręki. U pierwszego ręka odzyskuje pełną sprawność, u drugiego pozostaje ograniczenie ruchu, które stwierdza lekarz. Każda z tych osób może dostać inne orzeczenie. Wypłata zależy od tego, jaki ślad uraz zostawił w zdrowiu i czy można go powiązać z wypadkiem przy pracy rolniczej. Wydatki na dojazdy, opatrunki czy rehabilitację nie wchodzą do tego wyliczenia.

Jak zgłosić wypadek do KRUS? Zadzwonić może nawet sąsiad

Wypadek możesz zgłosić telefonicznie, osobiście, pocztą lub elektronicznie, m.in. przez eKRUS. Najprościej skontaktować się z oddziałem lub placówką, która obsługuje ubezpieczenie poszkodowanego. Jeżeli trafił do szpitala poza miejscem zamieszkania, zgłoszenia nadal dotyczy placówka jego ubezpieczenia. Numer telefonu znajdziesz w wykazie oddziałów regionalnych i placówek terenowych. Ustal też, dokąd przesłać dokumenty, które otrzymasz po zakończeniu pierwszego etapu leczenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Telefon może wykonać inna osoba, choćby żona, dorosły syn lub sąsiad, który pomagał na miejscu. Jeżeli poszkodowany ma operację i sam nie jest w stanie rozmawiać, sprawa może ruszyć w czasie jego pobytu w szpitalu. Sąsiad może zgłosić zdarzenie również wtedy, gdy przyjechał chwilę później i zna jedynie część okoliczności. Powinien wówczas powiedzieć, co sam widział, a które informacje zna od innych. To, kto składa zgłoszenie, i to, kto później występuje o pieniądze, wynika z dwóch różnych czynności.

Przed telefonem przygotuj dane poszkodowanego, datę, przybliżoną godzinę i adres lub opis miejsca zdarzenia. Wyjaśnij krótko, jaką pracę wykonywał i co się wydarzyło. Jeśli znasz dane świadków, podaj je pracownikowi Kasy. Na tym etapie możesz jeszcze nie wiedzieć, jaki będzie wynik badań lub kiedy poszkodowany wróci ze szpitala. Zgłaszasz zdarzenie, więc taki brak informacji nie musi opóźniać pierwszego kontaktu. Dobrze zachować datę rozmowy lub potwierdzenie przesłania zawiadomienia.

Termin zgłoszenia wypadku do KRUS. Co zrobić, gdy minęło 6 miesięcy?

Termin biegnie od dnia wypadku. Początek leczenia, zdjęcie gipsu czy późniejsza diagnoza nie zmieniają daty, od której ustawa liczy sześć miesięcy. Jeśli ktoś doznał urazu 18 listopada 2026 r., sześć miesięcy upływa 18 maja 2027 r. Zgłoszenie powinno jednak nastąpić bez zbędnej zwłoki, czyli tak szybko, jak pozwalają okoliczności. Pół roku wyznacza granicę wskazaną w ustawie. Nie warto odkładać telefonu do chwili, kiedy wiadomo już, jak uraz wpłynął na zdrowie.

Dlaczego kilka tygodni może zrobić różnicę? Po upadku z drabiny ktoś ją przestawia, naprawia szczebel albo wymienia sprzęt. Świadek pamięta, że pomagał poszkodowanemu wstać, ale po czasie trudniej mu przypomnieć sobie, gdzie drabina stała i do czego służyła. Gdy do wypadku doszło przy naprawie maszyny, w międzyczasie sprzęt może wrócić do pracy. Kasa bada przyczynę upadku, wykonywaną czynność i związek urazu z pracą. Wczesny kontakt daje szansę, że osoba prowadząca sprawę obejrzy miejsce i zapyta ludzi, którzy dobrze pamiętają zdarzenie.

Jeśli sześć miesięcy już upłynęło, zgłoś zdarzenie i wyjaśnij, skąd wzięło się opóźnienie. Sam upływ terminu nie przekreśla automatycznie wypłaty. Artykuł 45 ust. 3 nakazuje ocenić niedopełnienie obowiązku zgłoszenia przy ustalaniu przyczyn i okoliczności wypadku oraz prawa do pieniędzy. Gdy z powodu zwłoki nie da się odtworzyć przebiegu zdarzenia, KRUS może odmówić odszkodowania. Pomocne mogą się okazać zapisy z pierwszej wizyty, dokumenty z interwencji służb, zdjęcia lub zeznania osób, które wiedzą, jak doszło do urazu.

Co KRUS uznaje za wypadek przy pracy rolniczej? Liczy się też droga na pole

Najpierw ustal, co poszkodowany robił w chwili zdarzenia. Dla rolnika i domownika ustawa stawia trzy warunki: zdarzenie musi być nagłe, mieć przyczynę zewnętrzną i nastąpić przy pracy związanej z działalnością rolniczą albo w związku z wykonywaniem takiej pracy, w jednej z sytuacji wskazanych w ustawie. Przyczyną zewnętrzną może być śliski stopień, pęknięty szczebel albo uderzenie przez zwierzę. Lokalizacja pomaga ustalić, co się stało, lecz sam adres gospodarstwa nie przesądza o prawie do wypłaty.

Wyobraź sobie dwa upadki na tym samym podwórzu. W pierwszym rolnik niesie paszę do obory, wchodzi na oblodzony fragment podwórza i upada. W drugim wraca ze spotkania towarzyskiego i poślizguje się w tym samym miejscu. Miejsce i przyczyna upadku mogą być identyczne, ale w drugiej sytuacji na podstawie tego opisu brakuje związku z działalnością rolniczą. W protokole przyda się więc dokładna informacja o tym, po co rolnik szedł, skąd i dokąd, zamiast ogólnego zapisu o upadku na podwórzu.

Wypadek może zdarzyć się również poza gospodarstwem. Ustawa obejmuje drogę z mieszkania do gospodarstwa i z powrotem, a także wykonywanie zwykłych prac związanych z działalnością rolniczą poza gospodarstwem oraz drogę do miejsca ich wykonywania i z powrotem. Pole oddalone od domu może więc wchodzić w grę tak samo jak obejście. Dla oceny zdarzenia na drodze pomocne jest ustalenie celu przejazdu. Droga do pracy na polu stanowi inną sytuację niż wyjazd wyłącznie w prywatnej sprawie.

W komunikacie za trzy kwartały 2026 r. KRUS podaje, że wypłacił w tym okresie odszkodowania za 5033 wypadki przy pracy rolniczej, w tym 29 śmiertelnych. Osobno wykazał 1502 sprawy zakończone odmową. Wśród przyczyn odmów wymienia m.in. brak podstaw do uznania zdarzenia za wypadek przy pracy rolniczej i brak stałego lub długotrwałego uszczerbku. Z tych liczb nie można wyliczyć, jaka część osób zgłaszających zdarzenie w 2026 r. dostała pieniądze. Sprawa zgłoszona w jednym kwartale może zakończyć się kilka miesięcy później, a zestawienie obejmuje zgłoszenia i rozstrzygnięcia odnotowane w tym samym okresie.

Komu przysługuje odszkodowanie z KRUS? Rolnik, domownik i pomocnik

O pieniądze może wystąpić rolnik lub domownik, który w dniu wypadku podlegał w KRUS ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu. W ustawie domownik oznacza osobę bliską rolnikowi, która ukończyła 16 lat, mieszka z nim, na terenie gospodarstwa albo w bliskim sąsiedztwie i stale w tym gospodarstwie pracuje, bez zatrudnienia u rolnika na podstawie stosunku pracy. Gdy ktoś wpada na weekend pomóc rodzinie, samo pokrewieństwo z gospodarzem i obecność przy pracy nie dają mu statusu ubezpieczonego domownika. Przy wątpliwościach poproś placówkę o sprawdzenie, czy dana osoba podlegała ubezpieczeniu w dniu zdarzenia.

Osobne zasady obowiązują przy umowie o pomocy przy zbiorach. Pomocnik ma w KRUS ochronę obejmującą jednorazowe odszkodowanie. Przy ocenie wypadku Kasa sprawdza, czy doszło do niego podczas wykonywania czynności określonych w umowie. Przykładowo osoba zatrudniona przy zbiorze owoców może doznać urazu podczas zrywania jabłek albo sortowania owoców, jeżeli wykonuje pracę objętą umową i odpowiadającą przepisom. Przy uszkodzeniu ręki podczas zajęcia wykraczającego poza uzgodnione prace znaczenie będzie miał dokładny zakres umowy i to, co pomocnik robił w chwili wypadku.

Jak udowodnić wypadek przed KRUS, gdy nikt go nie widział?

Po udzieleniu pomocy i usunięciu bezpośredniego zagrożenia dobrze zachować informacje o miejscu wypadku. Jeżeli można bezpiecznie zrobić zdjęcia, pokaż na nich miejsce zdarzenia i przedmiot, który odegrał w nim rolę. Fotografując stopień ciągnika, zrób też szersze ujęcie pokazujące, po której stronie maszyny się znajdował i gdzie poszkodowany upadł. Jeśli sprzęt trzeba było przestawić, żeby ratownicy mieli dostęp, podaj tę informację podczas oględzin. Pracownik KRUS może obejrzeć miejsce, sprawdzić stan przedmiotów i przeprowadzić rozmowy z poszkodowanym oraz świadkami.

W gospodarstwie często pracuje się samemu. Brak osoby, która widziała sam upadek, nie zamyka sprawy. Ktoś mógł znaleźć poszkodowanego tuż po zdarzeniu, wezwać pomoc albo widzieć, jaką pracę wykonywał kilka minut wcześniej. Z dokumentacji ratowników lub pierwszej wizyty mogą z kolei wynikać czas udzielenia pomocy, rodzaj urazu i okoliczności podane wtedy personelowi. Każdy z tych dowodów wyjaśnia inny fragment historii. Kasa ocenia je łącznie z wyjaśnieniami poszkodowanego.

Przy dłuższym leczeniu zbieraj dokumenty w kolejności, w jakiej je otrzymujesz. Do pierwszej karty ze szpitala dołącz wyniki badań obrazowych i opisy kolejnych wizyt. Jeśli pojawią się powikłania, przyda się zapis, od kiedy występują i czego dotyczą. Dla pracownika zajmującego się wypadkiem ważne są okoliczności zdarzenia. Dla lekarza oceniającego uszczerbek ważne jest również to, jak zmieniał się stan zdrowia i jakie ograniczenia pozostały po leczeniu.

Przykład Rolnik pracuje sam i kaleczy rękę przy naprawie maszyny. Sąsiadka odwozi go do przychodni, a w karcie wizyty lekarz odnotowuje typ urazu i podaną przez pacjenta przyczynę. Następnego dnia rodzina robi zdjęcia miejsca pracy. Sąsiadka może opowiedzieć, w jakim stanie zastała rolnika i kiedy udzieliła mu pomocy. Lekarz opisuje uraz. Rolnik wyjaśnia, którą część maszyny naprawiał i jak doszło do skaleczenia. Te informacje razem dają pełniejszy obraz zdarzenia niż samo zaświadczenie zawierające nazwę urazu. Jeśli część dokumentacji dotyczy wcześniejszego leczenia tej samej ręki, podaj daty, by można było ustalić przebieg obu spraw.

Jak złożyć wniosek o odszkodowanie z KRUS? Formularz SR-23 i protokół powypadkowy

SR-23 to wniosek o przyznanie jednorazowego odszkodowania. Sam telefon do placówki służy zgłoszeniu wypadku. Wniosek możesz złożyć w jednostce KRUS, wysłać pocztą albo przekazać elektronicznie w sposób wskazany przez Kasę. Wśród formularzy KRUS znajduje się też N-14, czyli zaświadczenie o stanie zdrowia, które wypełnia lekarz leczący. Jeżeli leczenie trwa, skontaktuj się z placówką w sprawie tego, jakie dokumenty złożyć od razu, a jakie uzupełnić później.

KRUS sprawdza ubezpieczenie poszkodowanego, zbiera dowody i opisuje ustalenia w protokole. Na sporządzenie protokołu ma do 14 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności potrzebnej do ustalenia przebiegu i przyczyn wypadku. Przy prostym zdarzeniu zebranie dokumentacji może pójść szybko. Jeśli pracownik czeka na informacje od służb albo musi porównać wyjaśnienia kilku osób, etap ustalania okoliczności potrwa dłużej.

Kiedy otrzymasz protokół, sprawdź opis wykonywanej czynności, czas i miejsce zdarzenia oraz wpisanych świadków. Jeżeli np. w protokole pojawia się informacja o naprawie prywatnego samochodu, podczas gdy pracowałeś przy maszynie używanej do zbiorów, wskaż konkretny zapis i podaj dowód, który pozwoli go sprawdzić. Na pisemne uwagi masz 7 dni od otrzymania protokołu. Zastrzeżenia na tym etapie dotyczą ustaleń o zdarzeniu. Ocenę zdrowia możesz zakwestionować po doręczeniu orzeczenia lekarskiego.

Przy odbiorze pism zapisz trzy daty, jeśli sprawa dochodzi do kolejnych etapów:

Odbiór protokołu wyznacza początek terminu na uwagi o przebiegu wypadku.

wyznacza początek terminu na uwagi o przebiegu wypadku. Doręczenie wypisu z orzeczenia wyznacza termin na zakwestionowanie oceny lekarza rzeczoznawcy.

wyznacza termin na zakwestionowanie oceny lekarza rzeczoznawcy. Doręczenie decyzji wyznacza termin na odwołanie do sądu.

Każde pismo dotyczy innego rozstrzygnięcia. Jeśli zgłosisz zastrzeżenia do tego, jak w protokole opisano wypadek, sprawdź później także orzeczenie lekarza. Gdy dostrzeżesz w nim osobny problem, np. pominięcie skutków urazu, reagujesz w terminie liczonym od wypisu z orzeczenia.

Jak KRUS ustala procent uszczerbku na zdrowiu po wypadku?

Stały uszczerbek to takie pogorszenie sprawności, przy którym według oceny medycznej poprawy się nie przewiduje. Długotrwały wpływa na sprawność organizmu przez ponad sześć miesięcy, choć stan zdrowia może się jeszcze poprawić. Dla oceny ma znaczenie np. to, czy poszkodowany odzyskał zdolność chwytania i poruszania palcami, a przy urazie nogi, czy nadal ma ograniczony zakres ruchu. Sześciomiesięczny okres w definicji uszczerbku dotyczy skutków zdrowotnych. Zawiadomienie o wypadku składa się wcześniej, według osobnego terminu.

Procent ustala lekarz rzeczoznawca KRUS, a jeśli sprawa trafi do drugiej instancji, robi to komisja lekarska Kasy. Pokaż dokumenty dotyczące urazu oraz późniejszych kontroli. Podczas badania opisz, przy jakich ruchach pojawia się ograniczenie i od kiedy utrzymuje się problem. Jeśli przed wypadkiem miałeś już kłopoty z tą samą ręką lub nogą, wskaż, co zmieniło się po zdarzeniu. Orzeczenie ma uwzględniać szkodę zdrowotną związaną z konkretnym wypadkiem. Przy wystarczającej dokumentacji KRUS dopuszcza również wydanie orzeczenia bez bezpośredniego badania.

Jeżeli po badaniu masz dostarczyć dodatkowy opis zabiegu lub wynik badań, dopilnuj terminu podanego w wezwaniu. Rozporządzenie pozwala uzupełnić materiał m.in. o wyniki konsultacji i badań dodatkowych. Jeśli nie możesz pojawić się w wyznaczonym dniu, np. z powodu pobytu w szpitalu, powiadom placówkę, która przysłała wezwanie, i podaj powód. KRUS wskazuje, że w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć kolejną datę badania.

Kiedy KRUS może odmówić odszkodowania po wypadku?

Ubezpieczony traci prawo do odszkodowania, jeśli umyślnie spowodował wypadek lub doprowadził do niego wskutek rażącego niedbalstwa. Przy badaniu sprawy Kasa powinna ustalić zarówno zachowanie poszkodowanego, jak i jego wpływ na zdarzenie. Z samego faktu, że rolnik się poślizgnął, nie wynika, że dopuścił się rażącego niedbalstwa. Jeśli w decyzji Kasa podaje taką przyczynę odmowy, sprawdź, na jakim konkretnym zachowaniu oparła wniosek i jak je powiązała z wypadkiem.

Jeśli poszkodowany był nietrzeźwy lub pod wpływem środków wskazanych w przepisach, ustawa wymaga jeszcze ustalenia, czy sam w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku. Przy podejrzeniu takiego stanu lekarz udzielający pierwszej pomocy kieruje na badanie. Odmowa lub uniemożliwienie badania może pozbawić świadczenia. Ustawa przewiduje wyjątek, gdy poszkodowany udowodni, że istniała przyczyna, która uniemożliwiła mu poddanie się badaniu. Koszt badania pokrywa KRUS.

Jak odwołać się w sprawie odszkodowania z KRUS? Terminy dla komisji i sądu

Jeśli nie zgadzasz się z procentem uszczerbku w orzeczeniu lekarza rzeczoznawcy, masz 14 dni od doręczenia wypisu z orzeczenia na odwołanie do komisji lekarskiej KRUS. Składasz je za pośrednictwem placówki wskazanej w wypisie. W odwołaniu opisz, z czym się nie zgadzasz, np. jakie ograniczenie potwierdza opis kontroli ortopedycznej, i wskaż dokument, na który się powołujesz.

Jeśli otrzymasz już decyzję KRUS w sprawie świadczenia, możesz ją zaskarżyć do sądu. Masz na to miesiąc od doręczenia decyzji. Odwołanie składasz za pośrednictwem jednostki, która wydała decyzję. Ta ścieżka przyda się np. wtedy, gdy KRUS odmówi prawa do odszkodowania z powodu braku związku zdarzenia z pracą rolniczą. Wówczas opisz, jaką pracę wykonywałeś, i wskaż dowody, które to potwierdzają. Sprawy o odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej należą do sądu rejonowego. W pouczeniu decyzji znajdziesz nazwę właściwego sądu i sposób wniesienia odwołania.

Kiedy KRUS zwiększy odszkodowanie po wypadku? W jednej sytuacji doliczy 28 620 zł

Jeśli po tym samym wypadku stan zdrowia pogorszy się, a wcześniej KRUS wypłacił odszkodowanie, można wystąpić o jego zwiększenie. Uszczerbek z tego samego zdarzenia musi wzrosnąć o co najmniej 10 punktów procentowych. Przykładowo przy wzroście z 8 do 20 proc. Kasa rozlicza dodatkowe 12 punktów. Według stawki 1431 zł daje to 17 172 zł. Gdy uszczerbek wzrośnie z 8 do 17 proc., różnica wyniesie 9 punktów i warunek ustawowy nie zostanie spełniony. Pogorszenie powinno wynikać ze skutków wypadku albo choroby zawodowej, za które KRUS wypłacił pierwotne odszkodowanie.

Inna podstawa zwiększenia dotyczy osoby, której KRUS orzeknie niezdolność do samodzielnej egzystencji wskutek wypadku rolniczego lub rolniczej choroby zawodowej. Wtedy do odszkodowania dolicza się równowartość 20 proc. uszczerbku, czyli przy obecnej stawce 28 620 zł. Chodzi o ocenę zdolności do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych bez pomocy drugiej osoby. Sama trudność w powrocie do pracy w gospodarstwie nie przesądza o takim orzeczeniu.

Odszkodowanie z KRUS po śmiertelnym wypadku. Kiedy rodzinie przysługuje 143 100 zł?

Jeśli do odszkodowania jest uprawniony wyłącznie małżonek albo jedno dziecko, kwota wynosi 143 100 zł. Jeżeli uprawnionych jest więcej, Kasa liczy świadczenie według składu rodziny. Gdy prawo ma małżonek i jedno dziecko, do 143 100 zł dochodzi 28 620 zł. Łącznie to 171 720 zł, po 85 860 zł dla każdej z tych osób. Jeżeli zmarły dostał wcześniej odszkodowanie za uszczerbek po tym samym wypadku, Kasa pomniejsza wypłatę należną z tytułu śmierci o wcześniej wypłaconą kwotę.

Przepisy przewidują również prawo innych członków rodziny, m.in. rodziców, jeśli spełniają ustawowe warunki. W ich przypadku znaczenie może mieć prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego ze zmarłym, znaczny udział zmarłego w ich utrzymaniu albo prawo do alimentów wynikające z wyroku lub ugody sądowej. Gdy jedyną uprawnioną osobą jest np. matka rolnika, kwota wynosi 71 550 zł. Gdy obok małżonka lub dzieci prawo ma również inny członek rodziny, temu członkowi rodziny przysługuje 28 620 zł.

Wypłata może też dotyczyć kilku osób spoza grupy małżonka i dzieci. Jeśli uprawnieni są wyłącznie oboje rodzice, podstawowe 71 550 zł powiększa się o 28 620 zł za drugiego uprawnionego. Łącznie daje to 100 170 zł, które Kasa dzieli po równo, czyli po 50 085 zł na osobę, przy założeniu, że wcześniej poszkodowany nie dostał odszkodowania za uszczerbek. W przypadku dzieci, pasierbów, wnuków i rodzeństwa ustawa odsyła do warunków wymaganych do uzyskania renty rodzinnej. Kasa sprawdza ich spełnienie na dzień śmierci ubezpieczonego.

Odszkodowanie z KRUS po wypadku. Najczęstsze pytania

Czy KRUS wypłaca odszkodowanie również za rolniczą chorobę zawodową? Tak. Obowiązuje ta sama stawka za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku. Choroba musi mieć związek z pracą w gospodarstwie i znajdować się w wykazie chorób zawodowych. Rolniczą chorobę zawodową stwierdza właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny, a skutki zdrowotne na potrzeby odszkodowania ocenia KRUS. Czy pół roku zwolnienia lekarskiego wystarczy do wypłaty odszkodowania? Sama długość zwolnienia nie przesądza o wypłacie. Odszkodowanie zależy od stwierdzenia stałego lub długotrwałego uszczerbku po wypadku. Zwolnienie może natomiast mieć znaczenie dla zasiłku chorobowego, który podlega odrębnym zasadom. KRUS przyznaje go uprawnionemu ubezpieczonemu, jeśli niezdolność do pracy trwa nieprzerwanie co najmniej 30 dni. Czy emeryt rolniczy może dostać pieniądze po wypadku w gospodarstwie? Sam status emeryta rolniczego nie daje prawa do odszkodowania. Znaczenie ma to, czy w dniu wypadku dana osoba była objęta ubezpieczeniem wypadkowym w KRUS. Ustawa w określonych sytuacjach pozwala osobie z ustalonym prawem do emerytury lub renty objąć się nim na wniosek w ograniczonym zakresie, obejmującym jednorazowe odszkodowanie. Zakres i okres ochrony można sprawdzić w swojej placówce. Czy orzeczenie o niepełnosprawności zastępuje orzeczenie lekarza KRUS? Nie. Stopień niepełnosprawności i procent uszczerbku dla celów odszkodowania odpowiadają na różne pytania. KRUS potrzebuje ustalenia, jaki uszczerbek spowodował konkretny wypadek przy pracy rolniczej albo rolnicza choroba zawodowa. W sprawie odszkodowania podstawą decyzji jest prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy KRUS lub orzeczenie komisji lekarskiej Kasy.

Podstawa prawna