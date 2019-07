Prawa pasażera w przypadku opóźnionego albo odwołanego lotu

W celu ułatwienia i ujednolicenia zasad pomocy pasażerom oraz podniesienia standardów ochrony uchwalono rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004. Rozporządzenie jest rodzajem aktu, który ma pełny skutek bezpośredni, zatem pasażerowie mogą powoływać się na regulacje w nim zawarte, niezależnie od regulacji krajowych.

Rozporządzenie przyznaje minimalne prawa pasażerom w przypadku opóźnienia lotu, odwołania lotu i odmowy przyjęcia na pokład.

Opóźnienie lotu

W przypadku opóźnienia lotu, zakres pomocy uzależniony jest od wielkości opóźnienia oraz długości planowanego lotu.

Przede wszystkim przewoźnik ma obowiązek wręczyć pasażerowi pisemną informację o przepisach dotyczących odszkodowania i pomocy, przysługujących zgodnie z rozporządzeniem.

Posiłki i napoje

Jeżeli obsługujący przewoźnik lotniczy ma uzasadnione powody, by przewidywać, że lot będzie opóźniony w stosunku do planowego startu:

o dwie lub więcej godzin w przypadku lotów do 1500 kilometrów; lub

o trzy lub więcej godzin w przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości pomiędzy 1500 a 3500 kilometrów; lub

o cztery lub więcej godzin w przypadku wszystkich innych lotów,

pasażerowie powinni otrzymać od przewoźnika lotniczego posiłki oraz napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania. Pasażerowie mają również prawo do kontaktu - bezpłatnie przysługują dwie rozmowy telefoniczne, dwa dalekopisy, dwie przesyłki faksowe lub e-mailowe.

Nocleg

Gdy opóźnienie jest tak duże, że lot nastąpi co najmniej dzień po terminie poprzednio zapowiedzianego odlotu, pasażerom przysługuje zakwaterowanie w hotelu oraz transport pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania.

Jeżeli opóźnienie wynosi co najmniej pięć godzin pasażerowie, jeśli lot nie służy już pierwotnemu celowi podróży, mają również prawo wyboru pomiędzy:

zwrotem w terminie siedmiu dni, pełnego kosztu biletu po cenie za jaką został kupiony, za część lub części nie odbytej podróży oraz za część lub części już odbyte, jeżeli lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z pierwotnym planem podróży pasażera, wraz z, gdy jest to odpowiednie,

lotem powrotnym do pierwszego miejsca odlotu, w najwcześniejszym możliwym terminie.

Odszkodowanie

Rozporządzenie nie zawiera regulacji dotyczących odszkodowania za opóźniony lot. Jednak prawo do odszkodowania zostało potwierdzone w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Trybunał uznał, że sytuacja pasażerów odwołanych i opóźnionych lotów jest podobna, gdyż ponoszą oni szkodę w postaci straty czasu. Pasażerowie lotów opóźnionych mogą ubiegać się o odszkodowanie na takich samych zasadach jak pasażerowie lotów opóźnionych, jeżeli poniosą stratę czasu wynoszącą co najmniej trzy godziny, czyli jeżeli przybędą do ich miejsca docelowego co najmniej trzy godziny po pierwotnie przewidywanej godzinie przylotu.