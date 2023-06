Nawigator pacjenta – czego dotyczy poradnik? Rzecznik Praw Pacjenta opracował specjalnie z myślą o pacjentach praktyczny poradnik, jak poruszać się po systemie ochrony zdrowia. Nawigator Pacjenta ma wpłynąć na świadomość pacjenta w kwestii jego praw i możliwości, pozwalając mu stać się bardziej aktywnym uczestnikiem procesu leczenia. Gdzie dostępna jest publikacja?

Z myślą o pacjencie zagubionym w systemie

Nie od dzisiaj wiadomo, że polski system opieki zdrowotnej nie należy ani do łatwych, ani do przyjaznych. Większość pacjentów ma problem ze znalezieniem się w systemie, gdy przyjdzie się zmierzyć z chorobą. Z pomocą przychodzi Internet, niestety znajdujące się tam informacje i porady, są trudne do zweryfikowania. Rzecznik Praw Pacjenta postanowił wyjść naprzeciw potrzebom pacjentów, jak i wszystkim osobom z sektora medycznego i stworzyć Nawigator pacjenta – praktyczny poradnik o tym, jak sprawnie poruszać się po systemie ochrony zdrowia. Opracowanie w formie pytań i odpowiedzi, prosto i szybko wyjaśnia skomplikowane kwestie, które dotykają pacjentów, chcących znaleźć sposób do w miarę szybkiego znalezienia pomocy i tym samym skutecznego leczenia.

Nawigator pacjenta – rzetelne źródło wiedzy

Autorzy Nawigatora pacjenta: lekarze rodzinni we współpracy z konsultantem krajowym w dziedzinie medycyny rodzinnej prof. Agnieszką Mastalerz-Migas oraz specjalistami z Biura Rzecznika Praw Pacjenta – chcieli stworzyć rzetelne źródło wiedzy, które pomorze pacjentom lepiej zrozumieć i lepiej poruszać się w systemie ochrony zdrowia. Informator skierowany jest także do wszystkich osób z sektora medycznego.

Jak mówi Bartłomiej Chmielowiec, rzecznik praw pacjenta, motywacją autorów informatora było, aby stał się on pomocnym narzędziem, dzięki któremu pacjenci szybciej otrzymają informację jak funkcjonuje sektor ochrony zdrowia i jak się w nim sprawnie poruszać. – „Mam nadzieję, że pacjenci wyposażeni w odpowiedni zasób informacji będą czuć się bardziej komfortowo, korzystając z usług medycznych” – podkreśla RPP. Profesor Agnieszka Mastalerz-Migas, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, redaktor merytoryczny Nawigatora pacjenta, dodaje: – „Nawigator uwzględnia różne życiowe sytuacje, w których potrzebujemy pomocy medycznej. To są dość podstawowe informacje, w dużej mierze takie, które można znaleźć na stronach NFZ, ale przefiltrowane przez wiedzę kilkunastu lekarzy pracujących przy opracowaniu tej publikacji. Traktujemy to, jako element edukacji pacjentów.”

Pacjent świadomy swoich praw i możliwości

Nawigator pacjenta jest dostępny także w wersji elektronicznej (www.rpo.gov.pl), opracowanie przedstawia stan prawny na dzień 31 maja 2023 roku, wyjaśniając zawiłości systemu i możliwości uzyskania pomocy na różnych etapach leczenia. W opinii Magdaleny Kołodziej, prezes Fundacji My Pacjenci, dzięki szerokiemu gronu ekspertów praktyków, zaangażowanych w opracowanie treści, gwarantuje rzetelność informacji i daje pewność praktycznego charakteru informacji zawartych w poradniku.

Eksperci podkreślają, że niezmiernie istotne jest, by pacjent był świadomy swoich praw i możliwości, stając się być bardziej aktywnym uczestnikiem procesu leczenia. Kluczowe jest informowanie pacjenta o powstałym rozwiązaniu, a tym samym wspomagać go w poruszaniu się po systemie.

Nawigator pacjenta – czyli jak poruszać się w systemie zdrowia

W publikacji wyszczególnione zostały kolejne działy służby ochrony zdrowia, m.in.:

podstawowa opieka zdrowotna (POZ);

opieka koordynowana;

teleporady;

leczenie szpitalne.

W sposób czytelny zostało opisane, jak i kiedy skorzystać z konkretnej pomocy. Wyjaśnione jest m.in. korzystanie z teleporad. Nawigator przypomina, jakie są prawa pacjenta i jak z nich można skorzystać.

Pacjent, który sięgnie po opracowanie będzie mógł w sposób jasny i merytoryczny dowiedzieć się jak działa podstawowa opieka zdrowotna, szpitalna i specjalistyczna. Opieka nad ciężarną i dzieckiem. Wyjaśniono zasady refundacji leków oraz wyrobów medycznych. Nawigator pacjenta odpowiada ponadto na pytania dotyczące takich zagadnień jak działania transportu sanitarnego i zaświadczeń lekarskich, w tym opieki hospicyjnej. Czytelnik dowie się także, jakie badania profilaktyczne może wykonać i kiedy może otrzymać pomoc medyczną z SOR. Zmieszczone zostały także wskazania, co zrobić, by szybciej wrócić do zdrowia.

Zrozumiały język i systematyczne uaktualnianie

Autorom zależało, aby poradnik został napisany przystępnym językiem, zrozumiałym dla każdego. Jak wskazuje Jakub Adamski, dyrektor Departamentu Współpracy w Biurze RPP, przełożenie tego, co jest zapisane w przepisach, na prosty język nie było proste. – „Nawet w gronie ekspertów nie było łatwo ustalić, jak powinny wyglądać odpowiedzi na niektóre pytania” – przyznał Jakub Adamski, zaznaczając, że jest to początek pewnego projektu. Prace trwały rok. Nie jest się w stanie od razu zebrać i opracować całego materiału.

Poradnik ma być systematycznie rozbudowywany i uaktualniany. Tak, aby cały czas był źródłem rzetelnej wiedzy podanej w przyjaznej formie.