REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy urzędowe » Wybory » Wybory prezydenckie » Ile zarabia prezydent Polski w 2026 r.? Ile wynosi emerytura prezydencka?

Ile zarabia prezydent Polski w 2026 r.? Ile wynosi emerytura prezydencka?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 czerwca 2026, 10:24
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
pensja karola nawrockiego ile emerytura prezydent polski
Ile zarabia prezydent Polski w 2026 r.? Ile wynosi emerytura prezydencka?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ile wynosi pensja prezydenta Polski, obecnie Karola Nawrockiego? Ile prezydent ma lat i czy ma to znaczenie w przypadku nabycia prawa do "emerytury" prezydenckiej? Ile prezydent Polski otrzyma emerytury?

Emerytura prezydenta Polski 2026

Z ostatnich doniesień prasowych wiadomo, że Lech Wałęsa nie jest zadowolony z wysokości swojej emerytury. W związku z tym podejmuje się dodatkowych zajęć zarobkowych. Ile właściwie wynoszą emerytury przysługujące byłym prezydentom Polski? Nie są to emerytury z powszechnego systemu emerytalnego, lecz specjalne uposażenia uregulowane w Ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ile wynosi?

REKLAMA

REKLAMA

W świetle art. 2 ust. 1 ustawy byłemu Prezydentowi przysługuje dożywotnio comiesięczne uposażenie, którego wysokość wynosi 75% kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego ustalonych w przepisach o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Co więcej, uwzględnia się także dodatek za wieloletnią pracę w urzędach państwowych ustalany odpowiednio na podstawie art. 22 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych. Uposażenie byłego Prezydenta RP jest więc równe 75% wszystkich trzech składników: wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i dodatku za wysługę lat. Łącznie maksymalnie mogą wynosić one prawie 31 tys. zł (dokładnie 30 886,65 zł). 75% z podanej kwoty to 23 164,99 zł.

Ważne

Należy pamiętać, że jest to kwota aktualna na 2026 r. Po zakończeniu prezydentury będzie obowiązywała nowa kwota bazowa, a co za tym idzie zmieni się wysokość uposażenia.

Karol Nawrocki - ile ma lat?

Obecnie urzędujący Prezydent RP, Karol Nawrocki, urodził się dnia 3 marca 1983 r. To znaczy, że ma 43 lata. Nie ma to jednak znaczenia w przypadku "emerytury" prezydenckiej. Wspomniane uposażenie byłego Prezydenta RP wypłacane jest już po zakończeniu okresu, za który przysługuje wynagrodzenie czyli zaraz po zakończeniu prezydentury. Takie uposażenie w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz przepisów podatkowych traktuje się jak wynagrodzenie za pracę.

Były prezydent Polski z prawem do emerytury, uposażenia i renty inwalidzkiej

Co w przypadku zbiegu prawa do świadczeń takich jak uposażenie, emerytura czy renta inwalidzka? Czy były Prezydent RP może pobierać dwa świadczenia? Nie, wypłaca się tylko jedno z nich. O wyborze świadczenia decyduje sam zainteresowany. Podobnie jest w sytuacji zbiegu prawa do uposażenia byłego Prezydenta z wynagrodzeniem, uposażeniem lub dochodem z tytułu:

REKLAMA

  1. wykonywania mandatu posła lub senatora,
  2. zajmowania kierowniczego stanowiska państwowego w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1637 oraz z 2021 r. poz. 1834),
  3. pozostawania w stosunku pracy lub w stałym stosunku zlecenia,
  4. prowadzenia działalności gospodarczej.

Również wypłaca się tylko jedno wybrane przez Prezydenta RP.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Polecamy: Dochody jednostek samorządu terytorialnego. Nowe rozwiązania

Co jeszcze należy się byłemu prezydentowi Polski?

Zgodnie z zapisami Ustawy o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej były Prezydent Polski może liczyć także na inne udogodnienia, takie jak:

  • Art. 4.[Środki finansowe na prowadzenie biura] Byłemu Prezydentowi na prowadzenie biura przysługują środki finansowe w wysokości i na zasadach określonych dla posłów otrzymujących środki finansowe na utworzenie, funkcjonowanie i finansowanie biura poselskiego.
  • Art. 5.[Uprawnienie do ochrony] 1. Były Prezydent zachowuje uprawnienie do ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 575, 1728 i 2333). 2. Wydatki związane z ochroną są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.
  • Art. 6.[Świadczenia zdrowotne] Byłemu Prezydentowi oraz członkom jego rodziny przysługują świadczenia zdrowotne na zasadach określonych dla pracowników i członków ich rodzin oraz dożywotnio na warunkach określonych dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe i członków ich rodzin.

Można tutaj dodać również art. 7, zgodnie z którym w razie śmierci byłego Prezydenta członkom jego rodziny przysługuje renta rodzinna oraz inne świadczenia w wysokości i na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym lub ubezpieczeniu społecznym.

Ważne

Omówionych uprawnień byłego Prezydenta Polski można pozbawić tylko w jeden sposób - wyrokiem Trybunału Stanu (Art. 8.[Trybunał Stanu] Trybunał Stanu może orzec w wyroku skazującym byłego Prezydenta karę dodatkową utraty uprawnień przewidzianych ustawą.)

Ile zarabia prezydent Polski w 2026 r.?

Zgodnie z art. 2a. ust. 1 Ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wynagrodzenie Prezydenta składa się z wynagrodzenia zasadniczego odpowiadającego 9,8-krotności kwoty bazowej oraz dodatku funkcyjnego odpowiadającego 4,2-krotności kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa, z tym że kwota bazowa jest corocznie waloryzowana o wzrost wynagrodzeń na dany rok budżetowy w stosunku do roku poprzedniego (średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń). Wspomniana kwota bazowa w 2026 r. wynosi 1935,26 zł. Kwota ta pomnożona przez 9,8 równa się 18 965,55 zł, a przez 4,2 daje wynik 8128,10 zł. Wynagrodzenie zasadnicze Prezydenta Polski wynosi w 2026 r. 18 965,55 zł, a dodatek funkcyjny 8128,10 zł. Może liczyć również na dodatek za wysługę lat. Maksymalny dodatek w tym roku to ok. 3 793 zł. Jeśli więc weźmiemy pod uwagę wszystkie te świadczenia, Prezydent RP zarabia około 30 tys. zł. Przy maksymalnym dodatku za wysługę lat może to być 30 886,65 zł.

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw z 2022, poz. 207)

Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dziennik Ustaw z 2023, poz. 624)

Powiązane
Doradcy Prezydenta Nawrockiego [Lista]
Doradcy Prezydenta Nawrockiego [Lista]
To już pewne – zmienią się przepisy emerytalne. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z FUS
To już pewne – zmienią się przepisy emerytalne. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z FUS
Czy Prezydent RP powinien mówić po angielsku?
Czy Prezydent RP powinien mówić po angielsku?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Najem okazjonalny 2026. Zasady, wymagane dokumenty i obowiązki właściciela
11 cze 2026

Najem okazjonalny to szczególna forma wynajmu mieszkania, która chroni właściciela przed nierzetelnymi lokatorami. Pozwala na znacznie szybszą eksmisję (bez konieczności zapewniania lokalu socjalnego) w przypadku braku płatności lub zakończenia umowy – niż w przypadku najmu zwykłego.

Kurator sądowy wezwał policję do pijanych rodziców – funkcjonariusze odmówili. RPO interweniuje w sprawie ochrony dzieci
11 cze 2026

Kurator sądowa wezwała policję do rodziny, gdzie rodzice trójki małoletnich dzieci byli prawdopodobnie pijani. Policjanci odmówili zbadania ich stanu trzeźwości, tłumacząc brak podstawy prawnej. Sprawa trafiła do Rzecznika Praw Obywatelskich, a Ministerstwo Sprawiedliwości przyznało, że problem istnieje i wymaga pilnych wytycznych. Chodzi o setki takich sytuacji rocznie w całej Polsce.
Delegacje krajowe i zagraniczne w 2026 roku – rozliczanie, diety, koszty, dokumentacja i inne zawiłości. Kompleksowy przewodnik dla pracowników, pracodawców i przedsiębiorców
10 cze 2026

Delegacje służbowe od lat stanowią jeden z podstawowych elementów funkcjonowania wielu przedsiębiorstw. Spotkania z kontrahentami, udział w szkoleniach, konferencjach, targach branżowych czy realizacja projektów poza siedzibą firmy powodują, że pracodawcy regularnie rozliczają podróże swoich pracowników. W praktyce jednak rozliczenie delegacji nie sprowadza się wyłącznie do wypłaty diety. Obejmuje również zwrot kosztów przejazdów, noclegów, komunikacji miejscowej oraz innych wydatków niezbędnych do wykonania zadania służbowego. Co ciekawe, z możliwości rozliczenia diet mogą korzystać nie tylko pracownicy. W określonych przypadkach prawo podatkowe pozwala również przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą zaliczyć wartość diet do kosztów uzyskania przychodów. Jest to rozwiązanie, o którym wielu przedsiębiorców nadal nie wie, przez co niepotrzebnie rezygnuje z możliwości obniżenia podstawy opodatkowania. W tym artykule omawiam obowiązujące w 2026 roku zasady rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych oraz wyjaśniam, jak prawidłowo rozliczyć wyjazdy pracowników i właścicieli firm.
Nie musisz już chodzić po pisma z sądu na pocztę. Od czerwca doręczenia online – sprawdź, jak to włączyć w 5 minut
10 cze 2026

Od 1 czerwca 2026 roku możesz odebrać pismo z sądu prosto na komputer lub telefon – bez wychodzenia z domu, bez kolejek na poczcie i bez awizo w skrzynce. Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło e-doręczenia dla wszystkich obywateli i firm. Wystarczy jedno oświadczenie złożone online. To dobrowolne – kto woli papier, zostaje przy tradycyjnej korespondencji. A jak to włączyć?

REKLAMA

Będzie łatwiej za rachunkami za prąd. Trwają prace nad deregulacją
10 cze 2026

Odbiorców czekają ułatwienia w zakresie rozliczania kosztów dostarczania wody i ciepła. To jednak nie wszystko – łatwiejsze ma być również rozliczanie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych. To element zmian związanych z deregulacją.
W 2027 r. ZUS przechodzi na elektroniczne orzeczenia. Papierowe tylko jak zażądasz [nowelizacja]
11 cze 2026

Od 2027 r. orzeczenia są wydawane przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego ZUS, w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez ZUS. Osoby zainteresowane papierową wersją, muszą wnioskować o to.
W 2027 r. ZUS sam sobie ściąga dokumenty medyczne od lekarza osób stających na komisjach. W 14 dni i nieodpłatnie
11 cze 2026

Od 1 stycznia 2027 r. nowy art. 85i reguluje zasady nieodpłatnego dostępu ZUS do dokumentacji medycznej podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. Jest to ważne w połączeniu z e-wizytami, które wchodzą do praktyki ZUS w 2027 r. ZUS bowiem już za pół roku będzie mógł przy obecności pacjenta online (kamerka internetowa) przeprowadzić jego badanie na potrzeby wydania orzeczenia i sam uzupełnić dokumentację zwracając się do naszego szpitala albo przychodni (także do lekarza prowadzącego indywidualną praktykę).
W 2027 r. w ZUS asystenci medyczni przy komisjach lekarskich. Pomogą lekarzowi, o ile się zgodzisz na obecność asystenta
11 cze 2026

ZUS ma za mało lekarzy orzeczników. Sposobem odciążenia lekarzy jest wprowadzenie do pracy przy komisjach orzeczniczych asystentów medycznych. Co mają robić? Przejąć od lekarzy wszystkie czynności techniczne przy wydawaniu orzeczenia dla np. osoby niepełnosprawnej. Ponieważ mogą asystować przy osobistych czynnościach medycznych osoba badana może się nie zgodzić na asystenta.

REKLAMA

Pracujesz na pół etatu? To nie może wpływać na wysokość świadczeń, które otrzymujesz z ZFŚS
10 cze 2026

Czy należy pomniejszyć świadczenie z ZFŚS przyznawane pracownikowi pracującemu na pół etatu? Wielu pracodawców to robi i nie zdają sobie sprawy z tego, że postępują niezgodnie z obowiązującymi przepisami i pozbawiają pracowników należnych im świadczeń.
Odebrałeś kaucję za znalezioną butelkę - czy musisz zapłacić od tego podatek? MKiŚ i MF uważają, że tak. Ministra Hennig-Kloska twierdzi, że nie. Kto ma rację?
11 cze 2026

Ministerstwo Klimatu i Środowiska i Ministerstwo Finansów w odpowiedziach na pytania Polskiej Agencji Prasowej poinformowały zgodnie, że kaucja może podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym PIT, jeśli została pozyskana nie z zakupionych, ale np. ze znalezionych opakowań. Natomiast ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska 10 czerwca 2026 r. powiedziała w Radiu Zet, że nie ma planów wprowadzenia podatku od kaucji za zwrócone w ramach systemu kaucyjnego butelki – także w przypadku znalezionych butelek.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA