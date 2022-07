Dieta

Jeśli podróż trwa nie dłużej niż dobę: - 0 zł za podróż trwającą poniżej 8 godzin - 19,00 zł za podróż trwającą od 8 do 12 godzin - 38,00 zł za podróż trwającą powyżej 12 do 24 godzin Jeśli podróż trwa dłużej niż dobę: - 38,00 zł za każda dobę - 19,00 zł za każdą rozpoczętą dobę do 8 godzin - 38,00 zł za każdą rozpoczętą dobę ponad 8 godzin Dieta nie przysługuje: 1) za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika oraz w przypadkach, o których mowa w § 10 rozporządzenia; 2) jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie. Pełną wysokość diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio: 1) śniadanie - 25% diety; 2) obiad - 50% diety; 3) kolacja - 25% diety. W przypadku korzystania przez pracownika z usługi hotelarskiej, w ramach której zapewniono wyżywienie, zmniejszenie wysokości diety stosuje się odpowiednio.