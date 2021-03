Ulgi i odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r.

1.

Ulga na dzieci

Odliczeniu podlega 92,67 zł

za każdy miesiąc kalendarzowy,

w którym podatnik wykonywał

władzę rodzicielską,

pełnił funkcję opiekuna albo

sprawował opiekę nad małoletnim

dzieckiem.

Odliczenie przysługuje również

podatnikom utrzymującym

pełnoletnie dzieci,

o których mowa w art. 6 ust. 4

pkt 2 i 3 w związku z wykonywaniem

przez tych podatników

obowiązku alimentacyjnego

lub sprawowaniem

funkcji rodziny zastępczej.

Art. 27f ustawy

Odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy

roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał

władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna albo sprawował

opiekę w stosunku do:

1) jednego małoletniego dziecka - kwota stanowiąca

1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej

w pierwszym przedziale skali podatkowej, tj. kwoty

556,02 zł, jeżeli dochody podatnika:

a) pozostającego przez cały rok podatkowy w związku

małżeńskim i jego małżonka nie przekroczyły

w roku podatkowym kwoty 112 000 zł,

b) niepozostającego w związku małżeńskim, w tym

również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły

w roku podatkowym kwoty 56 000 zł,

z wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego

małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. 4

updof, do którego ma zastosowanie kwota dochodu

określona w lit. a,

2) dwojga małoletnich dzieci - kwota stanowiąca 1/6

kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym

przedziale skali podatkowej, tj. kwoty 556,02 zł

na każde dziecko,

3) trojga i więcej małoletnich dzieci - kwota stanowiąca:

a) 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej

w pierwszym przedziale skali podatkowej, tj. kwoty

556,02 zł, odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,

b) 1/4 kwoty zmniejszającej podatek określonej

w pierwszym przedziale skali podatkowej, tj. kwoty

556,02 zł na trzecie dziecko,

c) 1/3 kwoty zmniejszającej podatek określonej

w pierwszym przedziale skali podatkowej, tj. kwoty

556,02 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów

prawnych dziecka albo rodziców zastępczych

pozostających w związku małżeńskim.

Z uwagi na inne warunki skorzystania z ulgi należy się

zapoznać z treścią art. 27f updof.