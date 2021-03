Ulgi i odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych

1

Ulga rodzinna



Od podatku dochodowego, pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne podatnik ma prawo odliczyć kwotę stanowiącą 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, za każdy miesiąc kalendarzowy na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym: - wykonywał władzę rodzicielską, - pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziacko z nim zamieszkiwało, - sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. Odliczenie mogą stosować także podatnicy utrzymujący pełnoletnie dzieci: - bez wględu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, - do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach (także poza granicami kraju), jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu według skali PIT lub zasad dla kapitałów pieniężnych w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale w skali podatkowej, z wyjątkiem renty rodzinnej w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej. Jeżeli w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja lub sprawowana opieka, o których mowa powyżej, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 odliczenia miesięcznego za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.

(art. 27 f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Odliczeniu podlega kwota 92,67 zł za każdy miesiąc kalendarzowy.